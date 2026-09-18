Una creciente súbita dejó incomunicadas a unas 80 familias y un campesino herido en Valdivia

Valdivia- Antioquia

Las lluvias generaron una creciente súbita en la zona rural del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia, que afectó viviendas y el comercio de al menos cuatro veredas. El afluente arrastró material como piedras y troncos de árboles que afectó a las comunidades.

Según Carlos Molina, alcalde de Valdivia, la creciente se reportó en el río El Pescado, que pasó por las veredas La Esperanza, Venecia, Siberia y El Pescado, dejando daños a su paso. Además de dejar incomunicada una comunidad.

“Se nos llevó un puente que comunica a la vereda La Siberia con Venecia, dejando en la vereda de Venecia alrededor de unas 80 familias incomunicadas. También resultó una persona adulta mayor lesionada por el intento de ser arrastrada por estas aguas mientras dormía en su vivienda. Me reportan que esta persona, que logró salvarse, pero que las pertenencias fueron arrastradas por la quebrada”.

Agrega el mandatario que la quebrada El Pescado es uno de los afluentes más caudalosos del municipio porque confluyen otras tres quebradas. Además, el riesgo de que ocurra algo similar está latente ante una alerta que está activa.

“ Ya habíamos socializado con unos residentes en una reunión de Junta de Acción Comunal, de una Asocomunal, donde le relatamos a ellos precisamente que la amenaza nuestra no era tanto la época de menos lluvia, sino que en estos meses se podrían presentar crecientes súbitas y algunas quebradas y ríos, y, en efecto, pues es lo que estamos viviendo hoy”.

El mandatario manifestó que están analizando la estrategia para apoyar a las familias afectadas y solucionar la movilidad de las familias incomunicadas.