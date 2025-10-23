Estas son las 14 lideresas reconocidas por transformar a Medellín

Medellín

El Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, cerró con el reconocimiento a catorce mujeres lideresas, exaltando su trabajo con las comunidades, el talento y el compromiso con los procesos de transformación de la ciudad desde lo social, la cultura y económica.

¿En qué consistió este festival?

En su primera versión, “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, fue una jornada abierta al público, con la participación de más de 100 aliados públicos, privados y comunitarios, que brindaron oportunidades reales de empleo, educación y bienestar a las mujeres participantes.

Durante el evento, se desarrolló una empleatón, con cerca de 6.200 vacantes laborales, asesorías de empleabilidad, 500 opciones de educación superior sin costo y cursos cortos modulares que se desarrollaron de la mano de Sapiencia, la agencia de educación postsecundaria.

En el Festival hubo, también, espacios de salud física y mental, zonas de emprendimiento, autocuidado y bienestar.

Según explicó la secretaria de Las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, Medellín es “una ciudad que reconoce el valor del trabajo de las mujeres, que las impulsa, las acompaña y les abre oportunidades”.

¿Cómo está la tasa de empleo de las mujeres en Medellín?

Según el Dane, en el último trimestre medido, esta ciudad hoy registra una tasa de desempleo mínima histórica del 6.4 por ciento y la tasa de desempleo de las mujeres es de 7.4 por ciento, también un mínimo histórico.

Para María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, “Creemos en el potencial que tienen las mujeres de Medellín, por eso, nos unimos a este festival, además, ponemos a disposición nuestros Centros de Emprendimiento y Empleo en las 16 comunas y los cinco corregimientos donde, de forma permanente, ellas podrán acceder a todos nuestros programas de apoyo, empleo, financiación y acompañamiento para sus emprendimientos”.

¿Quiénes fueron las mujeres exaltadas?

Las mujeres lideresas que ganaron este reconocimiento por parte de la Alcaldía de Medellín fueron Carolina Correa, quien lidera procesos de educación y reinserción con mujeres que están privadas de la libertad. También fue reconocida Alma Vanessa Moreno Pulgarín, quien trabaja en el desarrollo de proyectos de cultura, deporte y participación política con enfoque social. Allí mismo, otra de las galardonadas fue Verónica Naranjo Quintero, una mujer reconocida por su trabajo en investigación que promueve la salud menstrual y los saberes ancestrales del cuerpo de las mujeres. También, el reconocimiento al servicio público lo recibió Lina Gómez Lopera.

La creadora de la exposición Atrevidas, que reivindica el cuerpo femenino como territorio de libertad, Ana María Gutiérrez Fernández, fue reconocida en la categoría de las artes.

Shaydier Argel Pérez, fue reconocida por su innovación en el aprovechamiento del fique como alternativa ecológica en la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En Ciencias Exactas, Manuela Montoya Rivera, recibió este reconocimiento por su trabajo en el desarrollo de la primera embarcación electro-solar de Latinoamérica.

Para la categoría de las Ciencias Sociales, reconocieron la labor de Leidy Yurany Parra Restrepo, por crear un modelo pedagógico que integra arte, juego y tecnología con enfoque de género.

Daniela Guarín Díaz, quien lidera un cultivo sostenible de plátano con proyección internacional, fue reconocida en Emprendimiento.

En la categoría de Deporte, Recreación y Actividad Física, fue reconocida Jazmín Álvarez Bedoya, quien promociona el skate femenino.

De otro lado, Mariana Yépez Arango, fue reconocida por acompañar a mujeres con enfermedades crónicas a través de arte y salud emocional; Ana María Pérez Palacio recibió el reconocimiento Mujeres Jóvenes Talento por su compromiso con el arte, la danza y la creación; Susana Anaya recibió la Mención Especial On.Going Eafit por impulsar un emprendimiento agrícola sostenible; y Lina Gómez Lopera fue beneficiaria de una de las becas académicas entregadas por universidades aliadas, por su compromiso con el bienestar colectivo.

¿Qué beneficios lograron las ganadoras?

Además de este reconocimiento público, cada una de las ganadoras recibe 9.5 millones de pesos, becas académicas otorgadas por la Universidad EIA, la Fundación Universitaria María Cano y On.Going Eafit, que acompañarán por un año el desarrollo de emprendimientos femeninos.

La noche de reconocimiento cerró con música y arte, como parte de este acompañamiento y exaltación de la labor que desarrollan estas mujeres.