El Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello, Antioquia, inauguró una nueva sala de urgencias maternas

Medellín

La Gobernación de Antioquia, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, unieron esfuerzos económicos para lograr tener una nueva sala de urgencias maternas para el servicio de la comunidad.

En total se invirtieron 1.234 millones de pesos, de los cuales 669 millones de pesos fueron aportes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y 565 millones de pesos por parte del Hospital Marco Fidel Suárez.

¿Qué características tiene este nuevo espacio?

El área es de 239 metros cuadrados, lo cual mejora ostensiblemente el servicio de Urgencias Maternas.

El lugar está dotado con diez camillas-cunas y equipado con tecnología de punta, incluyendo sistemas de llamado de enfermería, aire acondicionado y sensores de movimiento.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, explicó que “hoy tenemos la fortuna, con inversión de la IDEA, del Hospital Marco Fidel, de entregarle esta sala de urgencias materna al municipio de Bello, un hospital que es de la Gobernación de Antioquia, pero que no solo presta sus servicios a los habitantes de Bello, sino que, además, también le presta servicios al norte del Valle de Aburrá, norte y nordeste de Antioquia”.

El mandatario explicó que esta es la tercera intervención que hace el gobierno seccional, ayudando en la capacidad resolutiva de la institución y que los niños de Bello puedan nacer en su municipio.

Atención inmediata especializada

Desde el gobierno seccional indicaron que se busca que la modernización de este espacio permita que las gestantes que lleguen al hospital con señales de parto o complicaciones reciban atención inmediata y especializada desde el primer minuto, eliminando los traslados.

Julián Felipe Pineda, gerente del Hospital Marco Fidel Suárez, agregó que, al articularse con el servicio de Atención del Parto, habilitado desde abril de 2024, el nuevo espacio permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias obstétricas, optimizar la vigilancia continua de madres y recién nacidos, y facilitar una actuación más rápida y coordinada del personal médico.

Dijo el gerente que se han realizado diferentes acciones para impactar a la población materna: “Primero abrimos el servicio de partos, luego abrimos la unidad de la mujer y la familia. Estamos realizando todo el abordaje para el crecimiento de estas urgencias maternas, y a futuro tenemos una posibilidad de tener urgencias neonatales. Eso nos ha permitido que nazcan entre 180 y 200 niños al mes en nuestra institución”.

Inversiones desde el IDEA

Desde el Idea, su gerente, Catalina Gómez Toro, concluyó que con estas inversiones mejora ostensiblemente la atención a las maternas no solo de los habitantes de Bello y del Norte del Valle de Aburrá, sino también de las poblaciones del Norte y Nordeste antioqueño, que es el área de influencia directa.

Estas obras entregadas permitirán una atención humanizada y oportuna a las madres gestantes y los niños que requieran la atención, explicaron desde la Gobernación de Antioquia.

El impacto de estas obras para el norte del Valle de Aburrá y Antioquia garantiza mejorar la calidad de vida de sus habitantes y pacientes que requerían anteriormente los traslados a centros asistenciales de mayor complejidad.