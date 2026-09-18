Posible venganza: en Anorí asesinaron a alias Chorizo; le manejó la minería a “Primo Gay” y “Firu”

Anorí- Antioquia

En las últimas horas se reportó el asesinado de un hombre en zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. El cuerpo fue trasladado en un vehículo al área urbana donde habría sido identificado como Yeison Alfonso Sánchez Zapata, conocido en la zona con el alias de “Chorizo”.

Según pudo establecer Caracol Radio, esta persona habría sido citada a la vereda Naranjal por la comisión mixta que integran el ELN y el frente 36 de las disidencias y luego lo asesinaron. El cuerpo fue trasladado en un vehículo hacia el área urbana, al parecer, habría sido obligado a realizar el traslado.

El homicidio habría sido una posible venganza ante la traición de Primo Gay a la guerrilla

Yeison Alfonso Sánchez Zapata presuntamente era una persona que se dedicaba al cobro de las misiones económicas exigidas a las minas del cañón de Anorí, una zona aurífera bastante explotada de manera ilegal y que comprende Anorí, Porce y Amalfi. Según pudo conocer Caracol Radio, esta persona era quien en su momento hacía estos cobros para Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, excabecilla del frente 36, hoy detenido en una cárcel. Luego se puso al servicio de Neider Yasid Uñates, alias “Primo Gay”, con el mismo método de recolectar el dinero de la minería ilegal. Con esta actividad, alias “Chorizo” habría logrado recaudar una considerable cantidad de dinero para su usufructo personal.

¿Por qué lo mataron?

Según la información obtenida por Caracol Radio, al parecer, el crimen estaría relacionado con la traición de alias “Primo Gay” al frente 36 con la alianza que pactó con el Clan del Golfo el pasado 7 de agosto en zona rural de Briceño y que él y varios de sus compañeros ya hacen parte del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Se presume que a alias “Chorizo” lo habrían matado para que la comisión mixta del ELN y las disidencias puedan controlar las millonarias ganancias que en su momento eran para los excabecillas Leo o Firu y Primo Gay.