Un turista israelí-alemán murió al accidentarse en un parapente en Bello, Antioquia

Bello- Antioquia

En el corregimiento de San Félix, municipio de Bello, ocurrió una emergencia en un vuelo de parapente que le ocasionó la muerte a un extranjero. La alcaldía de esta población informó que el hecho está siendo investigado para aclarar los hechos.

Según el reporte de la administración municipal, el hombre que tenía doble nacionalidad israelí y alemana estaba de paseo en un parapente como pasajero y, al parecer, por condiciones climáticas, el piloto perdió el control y se estrellaron en una zona boscosa. El extranjero murió en el lugar y el acompañante fue trasladado a un centro asistencial con lesiones de consideración.

“La zona está bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realizan los procesos de identificación y notificación al consulado. Tras darse a conocer los hechos, el caso recibió la atención urgente de organismos de socorro como Bomberos Bello y autoridades de Policía Nacional, al igual que de la Concesión Vial Vía Láctea”, dijo la alcaldía de Bello en un comunicado.

Agrega la administración que la empresa dedicada a los sobrevuelos en parapente cuenta con los requisitos para operar.