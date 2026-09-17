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17 sep 2026 Actualizado 23:21

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Un turista israelí-alemán murió al accidentarse en un parapente en Bello, Antioquia

El hombre estaba como pasajero cuando el parapente, por condiciones climáticas, se estrelló en una zona boscosa. El piloto quedó herido.

Parapente

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Bello- Antioquia

En el corregimiento de San Félix, municipio de Bello, ocurrió una emergencia en un vuelo de parapente que le ocasionó la muerte a un extranjero. La alcaldía de esta población informó que el hecho está siendo investigado para aclarar los hechos.

Según el reporte de la administración municipal, el hombre que tenía doble nacionalidad israelí y alemana estaba de paseo en un parapente como pasajero y, al parecer, por condiciones climáticas, el piloto perdió el control y se estrellaron en una zona boscosa. El extranjero murió en el lugar y el acompañante fue trasladado a un centro asistencial con lesiones de consideración.

La zona está bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realizan los procesos de identificación y notificación al consulado. Tras darse a conocer los hechos, el caso recibió la atención urgente de organismos de socorro como Bomberos Bello y autoridades de Policía Nacional, al igual que de la Concesión Vial Vía Láctea”, dijo la alcaldía de Bello en un comunicado.

Agrega la administración que la empresa dedicada a los sobrevuelos en parapente cuenta con los requisitos para operar.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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