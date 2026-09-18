Medicina Legal confirmó que Michel Dahiana, niña hallada muerta en Buriticá, fue asesinada

Buriticá, Antioquia

Medicina Legal confirmó que Michel Dahiana Henao Chavarría, la niña de seis años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona rural de Buriticá, en el Occidente antioqueño, fue víctima de homicidio.

Según las primeras informaciones conocidas sobre el dictamen forense, los exámenes practicados al cuerpo de la menor permitieron establecer que habría recibido un golpe con un objeto contundente que le habría provocado la muerte.

Se estableció que durante las últimas horas, Medicina Legal entregó directamente a la Fiscalía la información correspondiente a este primer informe, que servirá como elemento dentro de la investigación.

A partir de estos resultados preliminares, la Fiscalía adelanta la investigación por homicidio y trabaja para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables.

Por ahora, no se ha establecido si Michel Dahiana fue víctima de abuso sexual. De acuerdo con la información conocida, los análisis forenses continúan y se están estudiando las pruebas para obtener los resultados definitivos de la necropsia.

¿Qué se sabe del caso?

Michel Dahiana desapareció hacia las 10:00 a.m. del pasado 24 de agosto en el barrio Cristo Rey, ubicado en la zona urbana de Buriticá.

Una semana después, el 31 de agosto, su cuerpo fue encontrado en un profundo peñasco de la vereda La Aguacatala, un paraje rural de difícil acceso, situado a más de 40 minutos de su vivienda.

Debido a las difíciles condiciones del terreno, las autoridades han señalado que la niña no habría podido llegar sola hasta ese lugar y que existe la posibilidad de que hubiera sido arrojada.

Por su parte, la Policía le confirmó a Caracol Radio que una de las líneas de investigación apuntaba a un presunto caso de maltrato al interior del núcleo familiar de la menor.