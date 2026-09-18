Capturan a quien fuera el jefe de finanzas de alias ‘Primo Gay’: ya hacía parte del Clan del Golfo

Medellín

En las últimas horas se reportó la captura de una persona que durante ocho años integró los frentes 36 y 5 de las disidencias en Antioquia. Durante mucho tiempo trabajó con alias ‘Primo Gay’, a quien le manejaba las finanzas, pero hoy integra el Clan del Golfo.

Según la información conocida por Caracol Radio, alias ‘Alexander’ habría sido capturado por la policía Antioquia, el Ejército y la Fiscalía cuando salía de una clínica de Medellín, donde le dieron de alta luego de que fuera atendido por heridas que le generó un combate con el ejército el pasado sábado 12 de septiembre en el municipio de San Andrés de Cuerquia, que también dejó un presunto ilegal abatido.

Esta persona tenía una orden de captura emitida por la Fiscalía contra el crimen organizado por los delitos de concierto para delinquir; porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

¿Quién es Alexander?

Caracol Radio ha conocido que esta persona trabajó durante varios años como jefe de finanzas del frente 36 cuando alias ‘Primo Gay’ estuvo liderando ese grupo. Cuando el cabecilla pasó a liderar el frente 5, ‘Alexander’ también pasó a manejarle las finanzas.

Sin embargo, cuando ‘Primo Gay’ negoció la alianza con el Clan del Golfo, ‘Alexander’, aunque lo dudó bastante, finalmente había decidido integrar al grupo que por años combatió.