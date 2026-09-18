Estudios patológicos definirán cuándo podrá reabrir el estadio Hernán Ramírez Villegas

Pereira

Las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en las tribunas del estadio Hernán Ramírez Villegas obligaron a activar las pólizas de seguro para realizar estudios especializados que permitan establecer las condiciones actuales de la estructura. El costo de estas pruebas será asumido por la aseguradora.

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De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Pereira, el análisis, conocido como prueba patológica, tendrá un valor aproximado de $1.000 millones y podría extenderse entre dos y tres meses, debido a las dimensiones del escenario deportivo.

“Como el estadio es tan grande, esa prueba se nos puede demorar tres meses, entonces antes de esa prueba patológica no tenemos un dictamen que nos diga que el estadio no sufrió daños estructurales o si lo sufrió, en tres meses nos darán a nosotros el dictamen y ya podremos tener un informe para darle a los pereiranos”, indicó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

Inicialmente se estima que las afectaciones en las tribunas podrían ser reparables en pocos meses y es necesario descartar cualquier daño estructural antes de autorizar nuevamente el ingreso de público. El estadio tiene capacidad para recibir aproximadamente a más de 30 mil personas, por lo que la seguridad de los asistentes es una prioridad.

Una vez finalicen los estudios, se determinará si el escenario puede avanzar hacia la rehabilitación de las tribunas o si requiere obras adicionales de reforzamiento. El mandatario señaló que, por ahora, no existe un dictamen definitivo sobre el estado estructural del estadio.

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Mientras se conocen los resultados, la Alcaldía continúa en ejecución y en reorganización del cronograma de las obras del escenario deportivo, para avanzar en la hibridación del campo de juego, la instalación de la pista de atletismo y la adecuación de los sistemas eléctricos y de sonido.