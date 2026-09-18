Más de 20 capturados por hurtos en inmuebles afectados por el terremoto en Pereira

Pereira

Las edificaciones que permanecen evacuadas, restringidas o pendientes de intervención después del terremoto se han convertido en un nuevo punto de atención para las autoridades en Pereira. Más de 20 personas han sido capturadas por hechos relacionados con hurtos en estructuras afectadas por la emergencia, mientras la Policía refuerza la vigilancia para evitar el ingreso de personas no autorizadas.

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Uno de los casos recientes se presentó en el conjunto residencial La Lorena, donde dos personas fueron sorprendidas cuando, presuntamente, intentaban sacar elementos de valor que permanecían entre los escombros.

Otro procedimiento se registró en una entidad bancaria ubicada dentro de una edificación con riesgo de colapso. Allí fueron interceptadas dos personas que habrían ingresado al inmueble con la aparente intención de llegar hasta la caja fuerte.

Estos hechos llevaron a fortalecer los controles alrededor de estructuras que continúan desocupadas debido a los daños ocasionados por el sismo.

Según informó la teniente coronel Laura Cruz Carreño, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, la vigilancia busca proteger tanto los bienes de las familias damnificadas como los establecimientos comerciales y otras propiedades a las que todavía no es posible ingresar normalmente.

“También se han evidenciado que algunas personas estarían siendo instrumentalizadas para ingresar a estos inmuebles en riesgo y recuperar elementos como cajas fuertes. De igual manera se han evidenciado situaciones en las que propietarios han permitido el ingreso de personas para realizar labores de reciclaje y extraer materiales como cobre o hierro en estas estructuras que representan un riesgo”, expresó la teniente coronel Laura Cruz Carreño, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las autoridades investigan además si algunos de estos casos podrían estar relacionados y si existe una modalidad organizada para identificar edificaciones evacuadas, ingresar aprovechando las condiciones dejadas por el terremoto y sustraer objetos de valor.

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Mientras avanzan esas indagaciones, la Policía mantiene presencia permanente en varios de los puntos afectados de Pereira, especialmente alrededor de inmuebles con restricciones de acceso o riesgo estructural.

La emergencia, además del desafío de reconstruir las edificaciones dañadas, ha obligado así a mantener un dispositivo especial de seguridad para evitar que viviendas y establecimientos temporalmente abandonados se conviertan en objetivo de los delincuentes.