Ejército reportó enfrentamiento con presuntos integrantes del Clan del Golfo en Guática, Risaralda

Pereira

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo se encontraban adelantando operaciones en el sector cuando se produjo un combate de encuentro con los presuntos integrantes de esta organización.

Tras la reacción de los soldados, los cuatro hombres se replegaron de la zona, según el reporte preliminar. Por el momento no se ha informado sobre capturas, personas heridas o fallecidas como consecuencia del enfrentamiento.

“En el desarrollo de la maniobra y gracias al entrenamiento de nuestros soldados, mantenemos la seguridad de la población civil, así como de nuestras propias tropas. Continuamos con la ofensiva decidida para desarticular y neutralizar todos los grupos que pretendan alterar la seguridad del departamento de Risaralda”, afirmó el teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo de Pereira.

El Ejército indicó que durante la operación se priorizó la protección de la población civil que permanece en esta zona rural de Guática, mientras las tropas mantienen presencia en el territorio.

Las autoridades continúan las labores en el sector para establecer la ubicación de los hombres que participaron en el enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que se produjo el contacto armado.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo en el occidente de Risaralda, mientras las autoridades militares mantienen operaciones en esta zona del departamento.