Contraloría suspende concurso de méritos de 3.144 cargos tras orden del Gobierno por el terremoto

La Contraloría General suspendió temporalmente el Concurso Abierto de Méritos 2024-2026 hasta el próximo año, tras la orden del Gobierno de aplazar esos concursos para proveer empleos públicos cuando las condiciones de la emergencia por el terremoto puedan afectar la igualdad de oportunidades de los participantes.

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Así lo estableció el Gobierno en el decreto 1384 de septiembre de 2026, que señaló que “con el propósito de preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad, aplácense hasta el 31 de diciembre de 2026, en todo el territorio nacional los procesos de selección para proveer empleos y funcionarios públicos”.

Frente a este proceso, el examen escrito ya lo habían realizado, y en este momento estaban en el análisis de antecedentes de los postulados. Tras ello, darían los puntajes y los elegidos se conocerían a finales de diciembre.

En total, se ofertaron 3.144 cargos.