Vehículos que tienen prohibido cruzar el Túnel del Oriente ¿Por qué?: Alcaldía de Medellín explica
El proyecto entró en funcionamiento para el público el pasado 15 de agosto de 2019.
El Túnel del Oriente es una importante conexión vial en Antioquia, que une al Valle de Aburrá (Medellín) con el Valle de San Nicolás (Rionegro) y el aeropuerto internacional José María Córdoba.
Este proyecto es operado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente y entró en funcionamiento para el público el pasado 15 de agosto de 2019.
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La obra tiene una longitud total de unos 14, 92 kilómetros y cuenta con un túnel principal de aproximadamente 8,2 kilómetros. Asimismo, la ruta tiene trayectos descubiertos y viaductos que se integran.
El Túnel del Oriente reduce el recorrido entre Medellín y el aeropuerto a 18 minutos, además de tener rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y la vía Santa Elena.
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¿Qué Vehículos que tienen prohibido cruzar el Túnel del Oriente?
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, en el Túnel del Oriente se prohíbe el tránsito de motocicletas, bicicletas, triciclos, buses de escalera y camiones que superen las 3.4 toneladas.
Según las autoridades, la restricción a estos vehículos se debe a las siguientes razones de seguridad y salud pública:
Gases tóxicos: La longitud del túnel (más de 8 kilómetros) genera una alta concentración de monóxido de carbono. Debido a esto, los conductores de motos y bicicletas están totalmente expuestos a estos gases, lo que puede llegar a ocasionar desvanecimientos o problemas respiratorios graves.
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Diseño de ventilación: Los sistemas de ventilación y presión del aire del túnel están calibrados únicamente para el tránsito de vehículos livianos que tengan la cabina cerrada.
Riesgo de accidentes: Al ser un corredor bidireccional donde se transita a altas velocidades (entre 60 km/h y 80 km/h), la falta de espacio para adelantar y la baja visibilidad aumentan el riesgo de siniestro para los vehículos sin estabilidad.
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Vehículos pesados: Los camiones superiores a 3.4 toneladas y buses grandes pueden llegar a comprometer la seguridad y la fluidez del diseño operativo del túnel.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...