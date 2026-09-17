Vehículos que tienen prohibido cruzar el Túnel del Oriente ¿Por qué?: Alcaldía de Medellín explica

Conozca los vehículos que tienen prohibido cruzar el Túnel del Oriente | Túnel del Oriente/ Getty Images

El Túnel del Oriente es una importante conexión vial en Antioquia, que une al Valle de Aburrá (Medellín) con el Valle de San Nicolás (Rionegro) y el aeropuerto internacional José María Córdoba.

Este proyecto es operado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente y entró en funcionamiento para el público el pasado 15 de agosto de 2019.

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La obra tiene una longitud total de unos 14, 92 kilómetros y cuenta con un túnel principal de aproximadamente 8,2 kilómetros. Asimismo, la ruta tiene trayectos descubiertos y viaductos que se integran.

El Túnel del Oriente reduce el recorrido entre Medellín y el aeropuerto a 18 minutos, además de tener rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y la vía Santa Elena.

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¿Qué Vehículos que tienen prohibido cruzar el Túnel del Oriente?

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, en el Túnel del Oriente se prohíbe el tránsito de motocicletas, bicicletas, triciclos, buses de escalera y camiones que superen las 3.4 toneladas.

Según las autoridades, la restricción a estos vehículos se debe a las siguientes razones de seguridad y salud pública:

Gases tóxicos: La longitud del túnel (más de 8 kilómetros) genera una alta concentración de monóxido de carbono. Debido a esto, los conductores de motos y bicicletas están totalmente expuestos a estos gases, lo que puede llegar a ocasionar desvanecimientos o problemas respiratorios graves.

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Diseño de ventilación: Los sistemas de ventilación y presión del aire del túnel están calibrados únicamente para el tránsito de vehículos livianos que tengan la cabina cerrada.

Riesgo de accidentes: Al ser un corredor bidireccional donde se transita a altas velocidades (entre 60 km/h y 80 km/h), la falta de espacio para adelantar y la baja visibilidad aumentan el riesgo de siniestro para los vehículos sin estabilidad.

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Vehículos pesados: Los camiones superiores a 3.4 toneladas y buses grandes pueden llegar a comprometer la seguridad y la fluidez del diseño operativo del túnel.

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