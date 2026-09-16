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16 sep 2026 Actualizado 21:09

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Medellín

Medellín celebrará la Semana del Turismo enfocada en la seguridad y responsabilidad

Ruedas de negocios, una Ruta de Formalización y acciones de prevención contra la explotación infantil integran la programación oficial del evento.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, realizará del 22 al 25 de septiembre de 2026 la Semana del Turismo, bajo el lema “Vive Medellín, mueve tu pulso”. La iniciativa reunirá a empresarios, prestadores de servicios, la academia y comunidades.

El evento busca consolidar al sector como eje de desarrollo económico y social, promoviendo un modelo sostenible, responsable y seguro. Según la secretaria Ana María López Acosta, el objetivo es generar capacidades permanentes y bienestar para la ciudadanía.

Estrategias clave y prevención

Entre los componentes principales destacan la implementación del Plan de Seguridad Turística, el Plan de Entretenimiento y el impulso al turismo basado en datos, acompañados por estrategias de promoción nacional e internacional.

La agenda académica e interactiva incluye la Ruta de Formalización para nuevos emprendimientos y recorridos de prevención contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en las zonas turísticas.

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Reconocimientos a la industria

La jornada finalizará con la entrega de galardones para destacar a los actores de la industria en áreas como gastronomía, cultura, sostenibilidad e innovación.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de septiembre en categorías como impacto social, liderazgo femenino y empresario destacado, visibilizando el aporte al desarrollo local.

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