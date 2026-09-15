Cuánto vale cotizar una semana de pensión en Colombia 2026: Cálculo con salario mínimo legal vigente

Conozca cuánto vale cotizar una semana de pensión en Colombia 2026 | Getty Images / miodrag ignjatovic

A largo de la vida laboral, las personas que trabajan en una compañía o independientes que pagan por cuentas propias los aportes de seguridad social con el objetivo de poder obtener una pensión de vejez, cuando se cumpla los requisitos necesarios.

Un afiliado para pensionarse debe tener 1.300 semanas cotizadas en un fondo privado y 62 años para los hombres, mientras que para las mujeres su edad debe ser de 57 años.

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Cuánto vale cotizar una semana de pensión en Colombia 2026 con el salario mínimo legal vigente

El porcentaje de cotización a pensión no tiene cambios para este 2026 y sigue siendo del 16% del ingreso base de cotización (IBC).

En el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores continuarán pagando el 75% de la cotización y los empleados el 25% restante.

Por su parte, un trabajador independiente deberá pagar el 100% de los aportes a salud (12,5%) y pensión (16%), los cuales se calculan sobre el 40% de sus ingresos mensuales (ingreso base de cotización - IBC).

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De esta manera, si una persona gana el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), el cual está en $1′750.905, cotizar una semana le costará $70.036.

Este cálculo se hace con base en el porcentaje de pensión (16%) sobre el IBC (salario). Esto quiere decir que se 1′750.905 se multiplica por 16%.

El resultado de esta operación es $280.145, producto de ($1.750.905 × 16%). Luego de esto, hay que dividir el valor en cuatro, que es el número de semanas que compone un mes.

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El resultado es $70.036, producto de ($280.145 ÷ 4), que equivale al valor que debe pagar una persona que ganar el salario mínimo legal vigente por cotizar una semana de pensión en Colombia.

En el caso de los dependientes, el trabajador solo aporta el 4% de su salario, lo que se traduce en $17.509, valor que deberá pagar por semana, los cuales son deducidos de su nómina al mes.

El 12% restante, correspondiente a $52.527 semanales ($210.109 al mes) corre por cuenta de la empresa.

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En el caso de los trabajadores independientes, este valor de $70.036 es asumido en su totalidad por el ciudadano. Asimismo, las personas que trabajen bajo esta modalidad, también están en la obligación de cotizar al sistema de salud, que corresponde al 12,5%, correspondiente a $218.863.

Esto quiere decir que un trabajador independiente deberá pagar $499.008 mensual, lo que equivale a $124.752 por semana para estar totalmente cubierto en su seguridad social básica sobre la base de un salario mínimo.

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