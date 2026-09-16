Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos en zona rural de Anorí, Antioquia

Antioquia

El Ejército Nacional reportó la ubicación y destrucción controlada de cuatro artefactos explosivos en la vereda Chagualo, zona rural de Anorí, Antioquia, en medio de operaciones militares orientadas a proteger a la población civil.

De acuerdo con las autoridades, los explosivos habrían sido instalados presuntamente por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r), Bloque Magdalena Medio, Estructura 36.

Los artefactos fueron encontrados en un camino que es utilizado diariamente por los habitantes de la zona y que comunica la vereda con la cabecera municipal de Anorí.

Tras localizar los explosivos, soldados de la Décima Cuarta Brigada activaron los protocolos de seguridad y realizaron procedimientos especializados para llevar a cabo su destrucción de manera controlada.

Según el Ejército, la intervención permitió evitar posibles afectaciones a la vida e integridad de los habitantes del sector y del personal militar que transita por esta zona del Nordeste antioqueño.

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Buscan evitar afectaciones a la comunidad

La institución señaló que con este procedimiento se logró contrarrestar la intención de los grupos armados de generar temor entre las comunidades y afectar las condiciones de seguridad en la región.

El Ejército indicó además que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, al considerar que la instalación de estos artefactos constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario y una vulneración de los derechos humanos.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán desarrollando operaciones en el Nordeste antioqueño con el propósito de proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en esta región del departamento.