Con lavandería comunitaria, el jardín infantil Chambacú avanza y beneficiará a 300 niños de Medellín

Medellín

El jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, registra un avance del 94 %. La infraestructura requirió una inversión de $33.000 millones y se prevé su entrega e inicio de operaciones para noviembre de 2026.

La nueva sede tendrá capacidad para atender a 300 niñas y niños de la primera infancia. La instalación de 12 salas incluye sala cuna, área para gateadores, sala de expresión, comedor, terrazas y zonas de juego, además de la implementación de un espacio de lavaderos comunitarios para la atención integral de las familias.

Red de infraestructura para la primera infancia

Chambacú es la primera de ocho sedes de este tipo contempladas para la ciudad, superando la meta inicial de seis obras fijada en el Plan de Desarrollo 2024-2027. En la lista de construcciones priorizadas figuran también los jardines de San Sebastián de Palmitas (83 % de avance) y La Libertad en Villa Hermosa (66 % de avance), financiados con Presupuesto Participativo.

Asimismo, la administración proyecta la construcción de sedes adicionales en Popular, Santa Cruz, Castilla, Robledo y los límites entre La América y San Javier, en el marco de un plan general de obras públicas para la ciudad.

Estrategia de atención alimentaria y cobertura

El programa municipal atiende actualmente a 88.000 menores entre 0 y 5 años y a más de 12.500 madres gestantes. De acuerdo con las cifras oficiales, el fortalecimiento de la estrategia Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer redujo la tasa de desnutrición aguda infantil al 0,4 %, la cifra histórica más baja registrada en Medellín.

Como parte del modelo Buen Comienzo 365, la atención se extendió a los 365 días del año, reemplazando el esquema anterior de 210 días. La medida garantiza la entrega de paquetes alimentarios y pedagógicos durante los fines de semana y periodos de vacaciones.