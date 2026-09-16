Gobernación de Antioquia impulsa la lectura en familia con nuevas iniciativas

Medellín, Antioquia

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2026, la Gobernación de Antioquia presentó dos iniciativas para promover la lectura desde los primeros años de vida: “Arrullamos con las palabras” y “Un momento para leer juntos”.

Las estrategias hacen parte de Alfabetización Inicial en Antioquia (ALFA), programa que busca fortalecer los procesos de lectura y escritura de los estudiantes durante los primeros años de escolaridad.

Lectura desde la primera infancia

“Arrullamos con las palabras” beneficia inicialmente a 1.852 niñas y niños de transición y primero en instituciones educativas de 11 municipios del departamento y contempla su ampliación a los participantes del programa Arrullos Antioquia.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Fundación Sofía Pérez de Soto y con el acompañamiento de la Fundación Ratón de Biblioteca. Incluye acompañamiento semanal de promotores de lectura y la entrega de colecciones de literatura infantil colombiana.

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Por su parte, “Un momento para leer juntos” está dirigida a familias, comunidades educativas y promotores de lectura de las nueve subregiones de Antioquia. La campaña propone dedicar al menos diez minutos diarios a la lectura compartida.

La Gobernación plantea que ese momento puede darse en diferentes espacios y situaciones cotidianas, como leer un cuento antes de dormir, compartir una historia durante un viaje o leer juntos en un parque.

El programa con el respaldo de entidades como el Banco Mundial

La estrategia ALFA acompaña actualmente los procesos de lectura y escritura de estudiantes de transición, primero y segundo de primaria en los 116 municipios no certificados en educación de Antioquia.

Según la Gobernación, el programa beneficia a 80.076 niñas y niños en 2.943 sedes educativas oficiales y cuenta con el respaldo de entidades como el Banco Mundial y Fraternidad Medellín.

Durante la presentación de las iniciativas en la Fiesta del Libro, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona destacó la importancia de fortalecer la lectura desde los primeros años y de involucrar a las familias en este proceso.