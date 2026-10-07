Shakira impulsa capacitación gratuita en inteligencia artificial para mujeres latinas

La cantante colombiana Shakira se suma a una iniciativa para ampliar el acceso de mujeres latinoamericanas a la formación en tecnología e inteligencia artificial, a través de su Fundación Pies Descalzos.

El programa, llamado “AWS Entrena Latinas”, es desarrollado junto con Amazon Music, Amazon Web Services (AWS) y la organización Laboratoria, y ofrece capacitación gratuita en español en áreas relacionadas con computación en la nube e inteligencia artificial.

La iniciativa comenzará en Colombia, donde estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos podrán acceder a cursos introductorios y certificaciones de AWS relacionadas con inteligencia artificial.

El objetivo del programa es llegar a un millón de mujeres para 2028 y contribuir a aumentar la participación femenina en el sector tecnológico. De acuerdo con datos citados por Amazon Music, actualmente las mujeres representan alrededor del 26 % de los puestos de trabajo en el sector tecnológico, por lo que la iniciativa busca ampliar su presencia en esta industria.

La formación también pretende abrir nuevas oportunidades profesionales para las participantes en campos en los que convergen tecnología, inteligencia artificial y música.

Esta iniciativa se conoce mientras Shakira atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera. La artista se encuentra en Madrid con su residencia “Las mujeres ya no lloran”, cuyo último concierto será el 12 de octubre.

La presentación contará con invitados como Maluma, Beéle y Dani Martín y marcará el cierre de su residencia europea antes de continuar con nuevas fechas de su gira internacional.