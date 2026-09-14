El cuidado de la piel y la prevención ganan protagonismo en las nuevas tendencias del antienvejecimiento facial| Getty Images / CHEBOTKEVICH

Durante años, las personas han vinculado el envejecimiento facial con la aparición de arrugas y signos visibles de la edad, sin embargo, esto ha ido cambiado y ahora la prevención toma un lugar importante.

Este cambio se ha dado gracias al origen de wellness, la nueva tendencia para el antienvejecimiento facial con enfoque en la prevención para mantener la funcionalidad de la piel en un concepto más amplio de bienestar.

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De acuerdo con el doctor Felipe Buendía, médico cirujano especializado en medicina estética y antienvejecimiento, este cambio está marcado por dos conceptos: naturalidad y optimización biológica.

Según el especialista, el objetivo es lograr resultados que no alteren de forma evidente los rasgos de una persona y, a la vez, darle acompañamiento al proceso de envejecimiento con medidas preventivas.

Este estilo de vida también ha llamado la atención de personas jóvenes, quienes incorporan rutinas de cuidado de la piel, actividad física y hábitos relacionados con el sueño y el bienestar antes de que produzcan las primeras señales de envejecimiento.

El cambio se ve reflejado en las personas con los nuevos tratamientos como terapias regenerativas y bioestimuladores de colágeno, alternativas que sirven para usar junto a los procedimientos tradicionales y no como sustitutos de estos.

Los nuevos tratamientos y procedimientos tradicionales se utilizan o pueden combinar dependiendo de los objetivos que quieran tener los pacientes. Los rellenos continúan teniendo una función relacionada con la recuperación de volumen facial, mientras que otros buscan estimular procesos asociados con la producción de colágeno.

De igual manera, la inteligencia artificial también toma protagonismo en el análisis de la piel. Estas nuevas herramientas pueden utilizarse para obtener información más detallada sobre el estado de la piel y orientar algunas recomendaciones de cuidado, sin embargo, es bueno advertir que no reemplazan la valoración médica de un profesional.

De igual manera, estudios han llamado la atención por la pérdida rápida de peso, ya que los cambios acelerados en el volumen de grasa facial pueden generar flacidez y hacer más visibles algunos signos de envejecimiento. Este fenómeno ha cobrado relevancia con el aumento del uso de medicamentos asociados con la pérdida de peso.

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Es por esto que los tratamientos sin suficiente evidencia o estudios comprobados pueden comprometer la salud y perderán vigencia.

Asimismo, el nuevo enfoque apunta una visión en la que el cuidado facial no lo depende de un procedimiento y tratamiento, sino que la alimentación, la actividad física, el descanso y las herramientas de medicina estética también deben estar presentes.

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