Kim Kardashian recibió 1 euro de indemnización por haber sido víctima de un robo en París en 2016

Un tribunal de París concedió a la personalidad de los medios, figura de la alta sociedad y empresaria estadounidense Kim Kardashian 1 euro por el robo a mano armada ocurrido en 2016, en el que le sustrajeron joyas valoradas en 6 millones de dólares, que en su mayor parte no fueron recuperadas.

¿Cuánto dinero recibió Kim Kardashian?

Un abogado vinculado al caso confirmó la cifra este martes y señaló que se trataba del monto solicitado por la cofundadora de la marca de ropa SKIMS, quien testificó el año pasado en un juicio penal.

Simone Harouche, amiga de la infancia de Kardashian y quien se encontraba en la planta baja del hotel cuando ocurrió el robo en la habitación de la celebridad, recibió la misma cantidad, también a petición propia.

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“Agradecemos al sistema judicial francés que nos reconozca como víctimas de los terribles sucesos ocurridos en París en 2016”, declararon Kardashian y Harouche en un comunicado conjunto.

“La experiencia fue profundamente traumática y su impacto ha perdurado en nosotras. La decisión de hoy no trata sobre la indemnización, sino sobre la rendición de cuentas y el reconocimiento. Agradecemos al tribunal y a todos los que nos apoyaron a lo largo de este proceso; esperamos ahora seguir adelante y continuar sanando”, agregaron.

¿Cómo fue el robo?

El 3 de octubre de 2016, Kardashian se encontraba sola en su habitación cuando cinco hombres enmascarados, algunos vestidos de policías, irrumpieron en el lugar y la amenazaron a punta de pistola.

Los hombres la ataron y le amordazaron la boca antes de colocarla en una bañera y robarle joyas valoradas en millones de dólares en plena noche.

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Tras liberarse las manos, Kardashian corrió a la habitación de Harouche, donde ambas contactaron a las autoridades.

¿Quiénes fueron detenidos?

Para enero de 2017, las autoridades francesas habían detenido a 17 personas en relación con el robo a mano armada.

Diez sospechosos, entre ellos cinco acusados de actuar como cómplices, fueron finalmente juzgados tras una serie de retrasos.