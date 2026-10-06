Shakira sorprende con sus invitados para el último concierto de su residencia en Madrid

MADRID, SPAIN - OCTOBER 03: Singer Shakira performs onstage on the 8th night of her European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour on October 03, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin

El último concierto de Shakira en Madrid tendrá un componente especial para los seguidores de su música: la artista colombiana compartirá escenario con Maluma, Beéle y Dani Martín en una noche que reunirá diferentes generaciones y estilos del pop latino y español.

Uno de los momentos más esperados será el encuentro con Maluma, con quien Shakira ha construido una de las colaboraciones más reconocidas de su carrera. Ambos interpretarán en directo ‘Agua’, su más reciente colaboración, que se suma a la historia musical que ya habían construido con ‘Chantaje’.

La presentación también marcará la primera vez que Shakira y Maluma interpreten ‘Agua’ juntos en directo durante esta residencia europea, según informó el equipo de la artista.

Otro de los invitados será Beéle, uno de los artistas colombianos que representa la nueva generación de sonidos urbanos y caribeños. La expectativa apunta a que ambos interpreten ‘Algo tú’, aunque también podría haber espacio para una sorpresa relacionada con ‘Hips Don’t Lie’, canción que los artistas han revisitado recientemente.

El cartel de invitados lo completa Dani Martín, reconocido cantante español y exintegrante de El Canto del Loco, quien acompañará a Shakira en este último espectáculo de su residencia europea.

El concierto está programado para el 12 de octubre en Madrid y será el cierre de una serie de presentaciones en las que Shakira también ha sorprendido al público con invitados como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.

Para este último show, las entradas tendrán preventa desde el 6 de octubre a las 3:00 p. m. para clientes de Santander Music, mientras que la venta general comenzará el 7 de octubre a las 10:00 a. m. a través de los canales oficiales de venta.