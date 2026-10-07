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07 oct 2026 Actualizado 17:58

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Cúcuta

Gaula verifica origen de llamadas extorsivas a líder de taxistas de Cúcuta

El dirigente asegura que recibió llamadas desde números de varios países.

Llamadas extorsivas- Foto de referencia.

Llamadas extorsivas- Foto de referencia.

Llamadas extorsivas- Foto de referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

El Gaula de la Policía adelanta la verificación de varios números telefónicos desde los que se han realizado llamadas intimidatorias al líder del gremio de taxistas de Cúcuta, Juan Carlos Bastos.

El dirigente explicó a Caracol Radio que, tras poner los hechos en conocimiento de las autoridades, recibió acompañamiento de la red de apoyo y de los cuadrantes, mientras el Gaula inició el rastreo de los números involucrados.

“El Gaula tiene ya todos los números, mirando la veracidad de esos números de esas llamadas, porque hay números venezolanos, peruanos y números colombianos”, explicó Bastos.

El líder de los taxistas aseguró que uno de los aspectos que más llamó su atención fue la cantidad de personas que participaron en una de las comunicaciones.

“En ese momento había cuatro conectados hablando conmigo y el restante eran 17 en total”, relató.

Bastos señaló que ahora espera que las autoridades determinen desde dónde se realizaron las llamadas y si los números utilizados corresponden realmente a los lugares que le fueron mencionados durante las comunicaciones.

Yo necesito tener la veracidad de esa llamada”, insistió el dirigente.

El presidente del gremio agregó que este tipo de situaciones también se han presentado con otros taxistas, a quienes, según afirmó, han intentado extorsionar mediante llamadas telefónicas.

Mientras avanza la verificación, Bastos mantiene su señalamiento de que las intimidaciones estarían relacionadas con su labor al frente del gremio y con las denuncias que ha realizado contra la ilegalidad en el servicio de transporte.

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