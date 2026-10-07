Misiones humanitarias siguen suspendidas en Norte de Santander

Norte de Santander.

Las misiones humanitarias continúan suspendidas en Norte de Santander, mientras en diferentes municipios de la región persisten los casos de personas secuestradas y desaparecidas.

Así lo confirmó Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, quien señaló que actualmente no se están adelantando estas acciones y que su reactivación depende de nuevas directrices del gobierno nacional.

“En estos momentos la información que se tiene es que estas misiones humanitarias están suspendidas hasta el momento y hay que esperar las indicaciones del gobierno nacional”, explicó el funcionario a Caracol Radio.

Guerrero indicó que la situación ha sido consultada con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Diócesis, pero hasta ahora no se ha definido el regreso de estas operaciones.

“Uno habla con la Defensoría, habla con la Diócesis, con la iglesia y en estos momentos todas las actuaciones están suspendidas”, señaló.

La suspensión se mantiene en un departamento donde las misiones humanitarias han sido utilizadas para facilitar la liberación o el retorno de personas en medio de situaciones de secuestro y conflicto armado.

El pronunciamiento se conoce luego de que la administración municipal de Ocaña activara, junto al Gaula de la Policía, la ruta de atención por la desaparición de un ciudadano en el sector de El Hatillo.