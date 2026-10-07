Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Los Trapiches y Campo Verde, en Villa del Rosario. / Foto: Jenny Márquez.

Villa del Rosario

Las sorpresivas lluvias registradas durante la noche de este martes 6 de octubre dejaron decenas de familias afectadas en los barrios Los Trapiches y Campo Verde del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Nancy Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Trapiches, explicó a Caracol Radio que el agua ingresó a las viviendas por el rebosamiento del sistema de alcantarillado.

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“La problemática es bastante grande de casas que se inundaron, desafortunadamente no por encima del techo, sino por debajo, porque el alcantarillado rebosó”, señaló la líder comunal.

Los barrios se inundan cada vez que llueve

La problemática presentada en este sector del municipio histórico no es nueva. De acuerdo con sus habitantes, cada vez que llueve, bien sea en este lugar o en sectores que están arriba de estos barrios, sus casas se inundan.

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La falta de conciencia por el manejo de los residuos sólidos, así como el material de construcción de obras que se adelantan en el sector, han intensificado la emergencia.

“Aprovecho para hacerles un llamado de atención (...) que tengan un poquito más de conciencia, de sentido de pertenencia, de querer el barrio en el que habitamos”, expresó la mujer.

Lodo y piedras en la calle 11 de Campo Verde

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Una situación similar se presentó en la calle 11 de Campo Verde. Agua, lodo y piedra provocaron inundaciones que alcanzó más de 30 centímetros de altura.

Emergencia que afectó a más de una decena de familias, así como a comerciantes del sector, que tuvieron pérdidas económicas.

La comunidad asegura que por años han pedido a las autoridades competentes soluciones contundentes ante esta problemática para evitar nuevas emergencias. Petición que a la fecha no ha sido atendida.