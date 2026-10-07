Corponor advierte mano dura contra empresas que incumplan normas ambientales

Suspensión de empresa de residuos de Los Patios. / Foto: Corponor.

Norte de Santander.

Corponor anunció que reforzará los controles sobre las empresas que incumplan las normas ambientales y advirtió que las medidas preventivas podrán aplicarse cuando se identifiquen riesgos para los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas.

Rocío Dávila Jiménez, jefe de la Oficina de Control y Vigilancia de Corponor, explicó a Caracol Radio que las actuaciones buscan que las empresas cumplan con los requerimientos técnicos y ambientales establecidos para evitar que sus actividades generen contaminación o afectaciones sobre los ecosistemas.

“No podemos seguir siendo tan flexibles en algunos temas y las empresas estar no cumpliendo con la normatividad que se debe”, afirmó la funcionaria.

Dávila señaló que la autoridad ambiental viene realizando seguimiento a diferentes actividades económicas y que, cuando se detectan incumplimientos, se adoptan las medidas necesarias para evitar que el impacto continúe.

La funcionaria también hizo énfasis en el papel de la comunidad. Según explicó, las denuncias ciudadanas permiten identificar situaciones que requieren la intervención de la autoridad ambiental.

“Corponor funcionamos a la buena fe que tienen todos los nortesantandereanos de denunciar lo que están viendo”, manifestó.

Los controles no se limitan a las empresas. Corponor también adelanta operativos junto con la Policía Ambiental y el Ejército para atender casos relacionados con la tenencia y comercialización de fauna silvestre.

Entre los procedimientos recientes, la entidad reportó decomisos de especies como guacamayas y monos cariblancos, animales que, de acuerdo con la autoridad ambiental, requieren condiciones específicas de alimentación y hacen parte de los ecosistemas del departamento.

“No podemos seguir siendo tan flexibles, el cumplimiento de las normas ambientales debe ser responsabilidad tanto de las empresas como de la ciudadanía”, reiteró Dávila.

La entidad mantiene además el llamado a proteger los recursos hídricos, en medio de las condiciones ambientales que atraviesa Norte de Santander.