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16 sep 2026 Actualizado 16:01

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Cúcuta

“Estamos desesperados”: familiares de adulto mayor hospitalizado en Pamplona

José Domingo Moreno sufrió un infarto el 7 de septiembre y necesita ser trasladado a una clínica de tercer nivel.

José Domingo Moreno / Foto: Cortesía de la familia para Caracol Radio.

José Domingo Moreno / Foto: Cortesía de la familia para Caracol Radio.

José Domingo Moreno / Foto: Cortesía de la familia para Caracol Radio.
Cúcuta
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Norte de Santander

La crisis de la salud que atraviesa el país continúa tocando a la población nortesantandereana. Desde el pasado 7 de septiembre, un adulto mayor, que presenta problemas cardiacos, necesita ser trasladado a una clínica de tercer nivel. Traslado que no ha sido posible, al parecer.

Se trata de José Domingo Moreno, vendedor informal, habitante del municipio de Pamplona en Norte de Santander, quien permanece hospitalizado en el San Juan de Dios, a la espera de ser trasladado a una institución de mayor complejidad, debido a sus complicaciones cardíacas.

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Diana Ramírez, cuñada de José Domingo, aseguró que han estado adelantando las gestiones correspondientes para lograr el traslado de su familiar, pero esto no ha sido posible y su vida corre peligro.

“A él le dio un infarto el 7 de septiembre. Lo hospitalizaron en el Hospital de San Juan de Dios de Pamplona y desde ahí, referencia y contrarreferencia, solicitó la remisión a una clínica de tercer nivel, de alta complejidad, que tenga el servicio de cardiología, pero realmente no nos han dado respuesta”, relató Diana en entrevista con Caracol Radio.

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Familia asegura que ha acudido a varias entidades

Toda una odisea ha vivido esta familia buscando diferentes alternativas para lograr el traslado de José Domingo.

“Hemos ido a varios lugares, hemos ido a la Secretaría de Salud de Pamplona, radicamos por la Superintendencia de Salud, pusimos una tutela en el Palacio de Justicia de Pamplona y no nos han dado respuesta”, manifestó.

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La preocupación de esta familia aumenta cada vez, al saber que el corazón de José Domingo ha presentado episodios de arritmia y está en riesgo de nuevas complicaciones.

“El doctor dice que él ha presentado varias arritmias cardíacas, que la vida de él se encuentra en alto riesgo y que si a él le llega a dar otro infarto, no lo va a resistir”, señaló Diana.

Nueva EPS habría buscado cupo en diez clínicas

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Ramírez también relató que la EPS de su familiar ha adelantado solicitudes de traslado con diez clínicas, pero cinco de estas no aceptaron y las otras cinco aún no dan respuesta.

“Me comuniqué con la Nueva EPS de la Línea Nacional a Bogotá y me dicen que lo han remitido a diez clínicas, que cinco lo rechazaron y que las otras cinco no han dado respuesta”, explicó.

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Ante esta situación, la familia solicitó al Hospital San Juan de Dios conocer cuáles son las instituciones que todavía tienen pendiente responder a la solicitud, con el propósito de comunicarse directamente con ellas.

“Ayer hice un oficio, se lo envié al Hospital de San Juan de Dios para que me hicieran el favor de enviarme la lista de clínicas que están pendientes para empezar a llamar una por una y tratar de solicitarles que por favor lo acepten, porque créanme que ya estamos desesperados”, expresó.

La petición de esta familia es concreta, que José Domingo sea trasladado lo más pronto posible para evitar complicaciones en su salud.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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