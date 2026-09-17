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17 sep 2026 Actualizado 11:24

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Organizaciones sociales reclaman protección en el Catatumbo

En las últimas horas fue asesinado un líder de la guardia campesina

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La Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat pidió a las autoridades protección para sus lideres luego del asesinato de uno de sus integrantes y miembro de la guardia campesina.

La organización denunció persecución, violencia y asesinatos contra sus dirigentes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos con el agravante que están alcanzando a sus hijos y familiares.

“Los hijos y familiares de los dirigentes sociales no pueden convertirse en objetivos de la violencia por el trabajo social que desarrollan sus familias. Ningún niño, niña o adolescente deben ser víctima de los actores armados ni pagar con su vida por pertenecer a una familia vinculada a procesos de organización social y campesina” manifestaron en un comunicado a la opinión pública.

Indicaron además que “como organización hemos venido denunciando ante diferentes instituciones y organismos de derechos humanos la situación de riesgo que enfrentan nuestros dirigentes, nuestras familias y nuestras comunidades. Las instituciones del Estado han tenido conocimiento de esta situación de seguridad y de las amenazas y agresiones que han afectado a integrantes de nuestro proceso”.

Finalmente reclamaron el acompañamiento a la familia de la víctima, de la defensoría del pueblo, Procuraduría General de la nación, Fiscalía General de la Nación, Icbf, Unidad Nacional de Protección, autoridades municipales y departamentales como también organizaciones defensoras de derechos humanos.

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