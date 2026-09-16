¡De no creer! Sede de Coosalud EPS se quedó sin luz en La Esperanza por falta de pago
El personero de este municipio nortesantandereano advirtió que los usuarios no pueden tramitar autorizaciones y pidió una solución inmediata.
Norte de Santander
A la crisis de la salud que atraviesa la EPS Coosalud se suma un problema más: su sede en el municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, se quedó sin luz, por falta de pago del servicio.
Julián Rubio, personero de La Esperanza, expresó su preocupación durante una entrevista con Caracol Radio, al asegurar que son más de 7.000 los usuarios afiliados a esta EPS en su municipio y que se están viendo afectados.
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Usuarios de zonas rurales, entre los más afectados
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, las condiciones geográficas propias de La Esperanza influye en que la gran mayoría de sus población se encuentre en zona rural.
“Somos una población rural y la gente llega desde cuatro, seis horas de distancia” para adelantar sus trámites médicos, señaló el personero.
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“En este momento no tienen opción de tramitar las autorizaciones de los servicios”.
Personería busca una alternativa de atención
Desde su despacho, Julián Rubio, personero de La Esperanza, aseguró que ha intentado establecer comunicación con la directivas de Coosalud EPS para conocer qué acciones están implementando para solucionar la problemática. Sin embargo, no ha sido posible obtener respuesta positiva y oportuna.
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“En este momento no tenemos una interlocución directa con ninguna directiva”, aseguró.
Tras lo anterior, Rubio aseguró que propuso que en su oficina se adelanten los trámites más urgentes, para evitar una mayor afectación a los usuarios de esta EPS.
“Nosotros pusimos en disposición nuestra oficina para que las promotoras de salud se ubicaran aquí y el servicio continuara, pero tampoco hemos obtenido ninguna respuesta frente a esa propuesta”, manifestó Rubio.
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De momento, no se conoce cuánto es el monto total de la deuda por el servicio de luz en las oficinas de Coosalud en el municipio de La Esperanza. Sin embargo y de acuerdo con Julián Rubio, la deuda no solo es con este servicio público, sino que esta EPS también estaría atrasada en el pago del arriendo donde operan sus oficinas.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...