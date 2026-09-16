¡De no creer! Sede de Coosalud EPS se quedó sin luz en La Esperanza por falta de pago

Sede de Coosalud EPS se quedó sin luz en La Esperanza por falta de pago. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

A la crisis de la salud que atraviesa la EPS Coosalud se suma un problema más: su sede en el municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, se quedó sin luz, por falta de pago del servicio.

Julián Rubio, personero de La Esperanza, expresó su preocupación durante una entrevista con Caracol Radio, al asegurar que son más de 7.000 los usuarios afiliados a esta EPS en su municipio y que se están viendo afectados.

Usuarios de zonas rurales, entre los más afectados

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, las condiciones geográficas propias de La Esperanza influye en que la gran mayoría de sus población se encuentre en zona rural.

“Somos una población rural y la gente llega desde cuatro, seis horas de distancia” para adelantar sus trámites médicos, señaló el personero.

Más información Asociación Madres del Catatumbo lamenta muerte de menor de 17 años tras caer en un campo minado

“En este momento no tienen opción de tramitar las autorizaciones de los servicios”.

Personería busca una alternativa de atención

Desde su despacho, Julián Rubio, personero de La Esperanza, aseguró que ha intentado establecer comunicación con la directivas de Coosalud EPS para conocer qué acciones están implementando para solucionar la problemática. Sin embargo, no ha sido posible obtener respuesta positiva y oportuna.

Más información Estudiantes de Cúcuta buscan apoyo para viajar a concurso de mecatrónica en Montería

“En este momento no tenemos una interlocución directa con ninguna directiva”, aseguró.

Tras lo anterior, Rubio aseguró que propuso que en su oficina se adelanten los trámites más urgentes, para evitar una mayor afectación a los usuarios de esta EPS.

“Nosotros pusimos en disposición nuestra oficina para que las promotoras de salud se ubicaran aquí y el servicio continuara, pero tampoco hemos obtenido ninguna respuesta frente a esa propuesta”, manifestó Rubio.

Más información Estaba exigiendo seis millones de pesos para no revelar videos de carácter íntimo de un hombre

De momento, no se conoce cuánto es el monto total de la deuda por el servicio de luz en las oficinas de Coosalud en el municipio de La Esperanza. Sin embargo y de acuerdo con Julián Rubio, la deuda no solo es con este servicio público, sino que esta EPS también estaría atrasada en el pago del arriendo donde operan sus oficinas.