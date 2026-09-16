Asesinan a joven de 17 años en el Catatumbo: organizaciones campesinas atribuyen el crimen al ELN. / Foto: Olguín Mayorga.

Catatumbo

Cumplidos 20 meses de conflicto en la región del Catatumbo, desde la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo -ASUNCAT- dieron a conocer el homicidio de un menor de 17 años, hijo de uno de sus líderes e integrante de la Guardia Campesina.

Se trata de Magnely Pallares Franco, quien al parecer fue asesinado por parte del ELN en la vereda Versalles, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

“El día de ayer fue asesinado el hijo del compañero Alirio Pallares, un joven que, incluso desde niño fue pionero, inició con la Guardia Campesina e iba incluso construyendo desde su fondo y alrededor de la asociación su pensamiento crítico, su pensamiento de transformación, su pensamiento de poder participar en la construcción de la paz para la región del Catatumbo y este país”, dijo Pablo Téllez, presidente de ASUNCAT.

¿Por qué habrían asesinado al joven?

De acuerdo con el relato de Téllez, aún no se conocen los móviles de este homicidio que hoy enluta a la organización social.

“Él era peluquero, fue a motilar a otros campesinos de allá del sector y resulta que se encuentra con la muerte. Hasta ahora la información que tenemos es que en el trayecto del camino se encuentran con él. No sabemos si sería emboscado, lo cierto es que primero encontraron el moto y después encontraron el cuerpo sin vida del niño”.

Homicidio que deja nuevamente en evidencia la difícil situación que presentan los líderes sociales y sus familias en la región del Catatumbo.

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Llamado a organismos nacionales e internacionales

Ante el asesinato del menor, las organizaciones campesinas pidieron la intervención y el acompañamiento para sus comunidades.

“Lamentamos esta situación y esperamos que desde la Defensoría del Pueblo, desde la ONU, desde todos los procesos, podamos dar un grito de parar con la guerra en la región del Catatumbo”.