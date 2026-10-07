Habitantes de Villa Lomitas bajo el lodo y sin agua potable

Norte de Santander

Cuadras enteras permanecen bajo el lodo luego de que en las últimas horas un fuerte aguacero se presentará en varios sectores de la ciudad, desencadenando una crítica situación para los habitantes del barrio Villa Lomitas, quienes denuncian pérdidas materiales y la contaminación de toda el agua potable.

La comunidad señala que esta situación no responde únicamente a las lluvias, sino a un abandono estatal por más de 10 años

Uno de los habitantes dijo a Caracol Radio “cada vez que se desborda ese canal nos impacta con piedras, tierra y aguas de desecho frente a nuestras viviendas. Nos ha tocado salir con pico, pala y pagarle a externos para sacar el tonelaje de lodo, porque la Alcaldía no hace presencia”.

A esta emergencia se suma la molestia por la presunta expedición irregular de licencias de construcción en la zonas periféricas que invaden el espacio público.

Y agregó “aprobaron licencias a obras que cerraron de manera ilegal la Avenida Segunda entre calles 11 y 13 de Pradera sin ninguna explicación y generaron un tapón que empeoró la situación”.

La crisis contrasta con la inestable prestación de servicios públicos, pues el sector lleva días sin agua potable.

“El agua la ponen cada 8 o 15 días y los señores de Aqualia ni siquiera fijan un día específico. Acá solo tenemos tanques subterráneos y ahora con la emergencia de la inundación, todo el lodo cayó en los tanques y nos quedamos sin nada” manifestó.

Los damnificados tildan de insólito que, en medio de la falta de soluciones y de los gastos particulares para contratar maquinaria, la administración municipal pretenda aplicar cobros por valorización y re estratificar el sector de estrato 3 a 4.

“Hemos reemplazado al Estado durante 12 o 15 años pagando del bolsillo propio, los perjuicios son incontables y pretendían cobrarnos una valorización que solo beneficia a otros sectores. Pareciera que viviéramos en una invasión y esto es absurdo, Macondo se quedó chiquito” expresó otro habitante a los micrófonos de Caracol Radio.

Ante las pérdidas y el bloqueo de vehículos que les impidió acudir a sus jornadas laborales, la comunidad exige la presencia inmediata del alcalde de Villa del Rosario en el territorio.