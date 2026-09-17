Dólar HOY 17 septiembre 2026 en Colombia: la divisa internacional continua al alza

El dólar estadounidense es la divisa más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. El monitoreo constante frente a sus variaciones esta predispuesto por su influencia en las distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es relevante para ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

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¿A cómo está el dólar hoy?

Para la jornada del jueves 17 de septiembre el dólar se encuentra con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.128,4 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 16 de septiembre de 2026 permite entender que la divisa internacional se mantiene por encima de os $3.100 y al alza.

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Dólar en Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.120 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Por la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Sin embargo, esto no significa que no se estén llevando a cabo operaciones cambiarias en la ciudad.

Por ello, es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.581,50 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $13,49 pesos colombiano, lo que representa una variación del -0.38%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 100, 38 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una disminución del 1,97%. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 102,45 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 99,11 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este 17 de septiembre, el barril de Brent abrió con una cotización de 102,90 dólares, lo que representa una baja del 2,81% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 106,00 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 101,54 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular. Para este 17 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 76.602 dólares, lo que representa una variación de 999 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 1,29%.

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