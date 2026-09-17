El precio del dólar amenaza la sostenibilidad del sector bananero colombiano: Asbama

Magdalena

ASBAMA advirtió al Ministerio de Agricultura sobre las dificultades económicas que enfrenta el sector bananero y planteó la necesidad de buscar alternativas para evitar que la actividad pierda rentabilidad. La organización calculó cuánto recibiría una hectárea que produce unas 2.300 cajas de banano al año, teniendo en cuenta dos escenarios del precio del dólar: uno de $4.050 y otro de $3.250.

“El sector bananero de exportación enfrenta un desajuste estructural: nuestros ingresos dependen del dólar, pero cerca del 70 % de los costos están en pesos y no bajan cuando cae la TRM. Con costos superiores a $49,8 millones por hectárea y una productividad promedio de 2.300 cajas al año, la TRM actual deja a la mayoría de los productores por debajo del punto de equilibrio, con una brecha cercana a 418 cajas por hectárea que difícilmente puede cerrarse, especialmente en un año afectado por El Niño”. Manifestó José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA.

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En este escenario en el que el riesgo no es solo de margen sino de continuidad del sector bananero, ASBAMA plantea medidas en dos frentes: aliviar la presión cambiaria y reducir la estructura de costos.