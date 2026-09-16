Dólar HOY 16 de septiembre en Colombia: la divisa internacional mantiene su valor

El dólar estadounidense es la divisa más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

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Valor dólar hoy Colombia

Para la jornada del 16 de septiembre el dólar se encuentra con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.100,4 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 15 de septiembre de 2026 permite entender que la divisa internacional empieza a mantener su valor por encima de los 3.100.

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¿En cuánto está el dólar hoy?

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.120 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Debido a la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Pese a ello, esto no significa que no se estén llevando a cabo operaciones cambiarias en la ciudad.

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.590,32 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una incremento de $15,72 pesos colombiano, lo que representa una variación del 0.44%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.234,80 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, registró un crecimiento de $9,00 pesos colombianos, equivalente al 0,54%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio para la divisa internacional.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 107,68 dólares, lo que representa un decrecimiento del 0,97% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 109,08 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 106,80 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 16 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 75.744,9 dólares, lo que representa una variación de -827,3 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 1,06%.

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