Denuncian reducción del 40 % en informes de inteligencia de la DNI durante anterior Gobierno

El representante a la Cámara por Caldas, Juan Manuel Londoño Jaramillo, cuestionó la gestión de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y reveló una reducción del 40 % en los productos de inteligencia estratégica difundidos durante el periodo anterior de Gobierno.

De acuerdo con la respuesta entregada por la entidad a un derecho de petición presentado por el congresista, la DNI difundió 199 productos de inteligencia en 2023, 259 en 2024, 146 en 2025 y 76 con corte al 30 de junio de 2026.

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Estos productos, según la Dirección Nacional de Inteligencia, estuvieron relacionados con riesgos, amenazas y oportunidades para apoyar la toma de decisiones del Gobierno Nacional y abarcaron 17 sectores administrativos de la Rama Ejecutiva.

Londoño Jaramillo también preguntó por la presencia institucional de la DNI en el departamento de Caldas y los mecanismos disponibles para que sus municipios puedan acceder a recursos.

En su respuesta, la entidad confirmó que no cuenta con proyectos de inversión que vinculen a departamentos o municipios, por lo que tampoco tiene programas o proyectos específicos para Caldas.

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La DNI explicó que, debido a la naturaleza y funciones asignadas por la ley, no cuenta con mecanismos como bancos de proyectos, convocatorias o líneas de financiación para que las administraciones municipales presenten iniciativas y accedan a recursos, cofinanciación o asistencia técnica.

El pronunciamiento hace parte de la respuesta oficial de la entidad al derecho de petición presentado por el representante caldense, quien solicitó información sobre la gestión, contratación, empalme institucional y mecanismos de acceso a financiación de proyectos municipales.