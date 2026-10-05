“Él siente aversión por su formación liberal”: María Fernanda Cabal y su relación con Álvaro Uribe

María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de La Luciérnaga a propósito de su llegada al Partido Republicano tras su renuncia al Centro Democrático y respondió algunas preguntas Sin Anestesia.

Cabal se refirió a su relación con el expresidente Uribe, detallando que con Uribe siempre pudo hablar cosas con tranquilidad en privado, incluso, cuando se generaba tensiones, se escuchaban y llegaban a acuerdos.

“De pronto cuando había tensión, yo tuve controversias con él, controversias sobre temas de posturas, pero yo intentaba siempre dar la explicación porque yo siento, y lo he repetido muchas veces, que él tiene un prejuicio por su formación contra la palabra derecha. Él siente aversión por su formación liberal y deja de conocer y reconocer que hoy el péndulo giró a la derecha y deja de reconocer que su primer gobierno tuvo un tinte muy de derecha”, dijo.

Asimismo, contó que con el tema de la pobreza y la asistencia a los pobres, hay una controversia frente al asistencialismo y la forma para sacar a la gente de su situación económica.

“Ahí confrontamos y fue también una de las expresiones de Paloma que generó rechazo en mucha militancia, que era referirse a Hayek y a la Escuela Austriaca de Economía con absoluto desconocimiento teniendo su marido economista, donde dice que es que mientras tanto los pobres se mueren de hambre”, dijo, explicando que es exactamente lo contrario, “es abrir la posibilidad a que la gente pueda acceder”.