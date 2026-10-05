Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 oct 2026 Actualizado 23:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaPolítica

“Santos siempre ha sido el jefe de Petro”: María Fernanda Cabal en Sin Anestesia de La Luciérnaga

La exsenadora aseguró que Juan Manuel Santos le dio réditos políticos a Gustavo Petro para su elección como presidente.

“Santos siempre ha sido el jefe de Petro”: María Fernanda Cabal en Sin Anestesia de La Luciérnaga

“Santos siempre ha sido el jefe de Petro”: María Fernanda Cabal en Sin Anestesia de La Luciérnaga

“Santos siempre ha sido el jefe de Petro”: María Fernanda Cabal en Sin Anestesia de La Luciérnaga
Añadir Caracol Radio en Google

La exsenadora, María Fernanda Cabal, habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga tras su renuncia al Centro Democrático y el anuncio de la formación de su nuevo partido Republicano.

Noticia en desarrollo.

Vea Sin Anestesia con María Fernanda Cabal en vivo:

David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado