“Santos siempre ha sido el jefe de Petro”: María Fernanda Cabal en Sin Anestesia de La Luciérnaga
La exsenadora aseguró que Juan Manuel Santos le dio réditos políticos a Gustavo Petro para su elección como presidente.
La exsenadora, María Fernanda Cabal, habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga tras su renuncia al Centro Democrático y el anuncio de la formación de su nuevo partido Republicano.
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Vea Sin Anestesia con María Fernanda Cabal en vivo:
David Otero
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