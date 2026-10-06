¿Cuáles son los ajustes que el Gobierno contempla para la consulta previa?

Mucho se ha hablado sobre los cambios que contemplan para la consulta previa, un mecanismo que tienen los grupos étnicos para participar y decidir sobre medidas, proyectos, obras o actividades que puedan afectar a sus territorios.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara presentó las modificaciones que contemplan para la consulta previa entre ellas la digitalización de todos los expedientes represados, que na reducción del represamiento, eliminación del test de proporcionalidad y un responsable para cada proceso.

También, quieren que exista un Comité independiente de seguimiento, que no sustituya a la Autoridad ni decide los procesos, sino que garantice una fecha por meta y el cumplimiento de lo propuesto.

Los cambios serán presentados en un proyecto de ley, para que en una meta de 90 días, tengan los resultados del plan de destrabe que contempla el Gobierno de Abelardo De La Espriella.