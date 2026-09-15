¿Qué dicen gremios en Armenia sobre el pico y placa adicional en el norte de la ciudad?

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Armenia

Recordemos que la medida anunciada inicialmente por la administración municipal era de un pico y placa adicional en la zona norte de la ciudad todo el día, lo que generó polémicas en diferentes sectores, por lo que se iniciaron las mesas de diálogo para buscar soluciones.

El presidente del comité intergremial del Quindío, José Martín Vásquez, indicó que es muy satisfactorio que la alcaldía hubiera escuchado a los gremios y conociera las percepciones de las implicaciones que generaría la medida inicialmente concebida para el norte de la ciudad.

Resaltó que es clave ese tipo de espacios establecidos por la alcaldía porque en este momento los gremios apuntan a la reactivación, entendiendo la contingencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Considera que es muy importante que el pico y placa sea en dos franjas horarias consideradas críticas: de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., lo que permitirá mitigar el impacto para el comercio de la capital quindiana.

Fenalco en el Quindío

Del mismo modo, la directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López, celebró la decisión de la administración municipal de abordar los planteamientos de gremios expuestos en las mesas de diálogo para que no fuera el pico y placa todo el día.

Manifestó que es muy importante que se haya escuchado a los gremios por las implicaciones que se generarían para el sector comercial; por eso celebra la decisión.

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Reconoció que ha realizado un llamado de atención a las autoridades de tránsito debido a que considera que debe planearse de mejor manera la regulación, puesto que ha evidenciado a cuatro agentes en una zona semafórica cuando lo clave es dividirse en varios sectores.

Otro de los temas clave que resaltó que deben generarse mayores controles es con el mal parqueo, porque es una de las problemáticas más sentidas en materia de movilidad.

Es de anotar que la medida entrará en vigencia a partir del lunes 21 de septiembre.