Lunes 14 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Salento en Quindío se reactiva, a pesar de que la iglesia Nuestra Señora Del Carmen sigue cerrada. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente de la república Abelardo de la Espriella desde Quimbaya en el Quindío hizo llamado porque 200 municipios no hay presentado la información de damnificados.

El mandatario de los colombianos llegó al municipio más afectado del Quindío por el terremoto donde hizo varios anuncios para los damnificados en esa localidad, pero también hizo llamado de atención.

Para el Gobierno Nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, porque nadie conoce un territorio tanto como su alcalde. Y ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Llamado de atención a los alcaldes. El mandatario subrayo “Se fijó como fecha límite para entregar toda esa información el 17 de septiembre y hoy todavía en todo el país, 204 municipios de todas las zonas afectadas, no nos han mandado la información. Y nos quedan solamente 5 días por delante.

Hay que, gerente de regiones, señor ministro y unidad de riesgo, hay que apretar, como se dice comúnmente, a los alcaldes, apretadera.com para que nos manden la información como corresponde. Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos municipios del Quindío faltan por entregar información al gobierno nacional sobre los damnificados por el terremoto

Tras el llamado de atención del presidente Abelardo de la Espriella sobre los alcaldes del país que no han entregado la información, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis sostuvo que es una de las peticiones recurrentes a los alcaldes para que brinden los datos correspondientes que permitan agilizar los apoyos por parte del gobierno nacional.

Indicó que solo faltan dos municipios de los 12 del departamento por enviar la información al gobierno nacional con el fin de concretas las ayudas correspondientes a quienes resultaron damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente de la Espriella sobre anuncios para Quimbaya, los beneficiarios de esas ayudas están recibiendo 787,900 pesos mensuales durante los primeros 3 meses y lo vamos a ampliar si es necesario. En total recibirán por los primeros 3 meses 2,363,721 pesos. Este apoyo, como les digo, se puede prorrogar hasta por 3 meses más para quienes sean propietarios de acuerdo a las condiciones establecidas para que puedan acceder a esa extensión.

Más información Viernes 11 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y para evitar confusiones, quiero decirles con toda claridad que el apoyo económico se concentra en las familias cuya vivienda fue destruida o quedó en condición de no poder habitarse. Esas son las condiciones.

Las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, pero continúan siendo habitables, recibirán kits de materiales para realizar las reparaciones que determinen los equipos técnicos, porque esto tampoco se puede hacer a la loca. No, yo voy a montar un muro aquí. No, momentico. Vamos a caracterizarla y que el técnico diga si es posible, porque no hacemos nada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Presidente de la república Abelardo de la Espriella desde el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca en Quimbaya, Quindío, hizo importantes anuncios para reactivar el turismo afectado por el terremoto del 10 de agosto, entre ellos 3000 millones de pesos para apoyar la reactivación del turismo en el Quindío

El mandatario señaló “A través de Fontur vamos a destinar como ya lo habíamos dicho 2000 millones de pesos para apoyar la operación de 107 establecimientos turísticos afectados en Filandia y Circasia.

A través de Impulsa también del Ministerio de Comercio se destinarán 1000 millones de pesos de manera inmediata para micro negocios y negocios informales que también resultaron afectados por el terremoto. Ya tenemos ese censo y lo tenemos adelantado. Cada beneficiario podrá recibir hasta 5 millones de pesos para volver a levantar su negocio, su emprendimiento.

Es importantísimo ayudar también a los hoteles y a los establecimientos, pero también al pequeño comerciante, al restaurante familiar, al artesano y a quien vive de un negocio que levantó con años de sacrificio y esfuerzo.

Invitación del presidente a visitar el Quindío “Y aquí, permita hacer una pequeña cuña, casi un anuncio comercial. Todos nuestros compatriotas pueden ayudar en ese propósito. Vengan al Quindío, recorran sus pueblos, disfruten su magnífica oferta hotelera, coman en sus restaurantes su maravillosa comida, compren sus productos, visiten sus parques y sus fincas cafeteras, deléitense con estos pasajes con estos senderos, con estas montañas”

Esta tierra quindiana nos está esperando a todos, queridos compatriotas. Cada turista que llega ayuda a que un negocio respire, a que un empleo se mantenga y a que una familia pueda seguir adelante. Eso, queridos compatriotas, también se llama solidaridad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reducir IVA a tiquetes aéreos en la zona afectada por el terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella sobre este punto señaló “El gobierno quiero decirles además está estudiando la posibilidad de reducir el IVA de esos tiquetes aéreos desde y hacia las zonas golpeadas por el terremoto para facilitar la llegada de visitantes como un incentivo muy especial para esta zona. Estamos el impacto fiscal, pero tengo toda la intención de hacerlo. Si nosotros bajamos el IVA de los tiquetes para el eje cafetero se nos va a llenar de turismo esto aquí.

Obras por impuestos. Otra cosa que es muy importante, el mecanismo de obras por impuestos. Ya fue incluida la posibilidad de que también se haga infraestructura turística, obras por impuestos. O sea, que todo lo que se haya caído lo vamos a levantar con obras por impuestos y por qué no iniciar nuevos proyectos. Porque tenemos todas las posibilidades y el departamento del Quindío, puntualizo el mandatario de los colombianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella al departamento, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya presentó un completo balance de las necesidades prioritarias tras el sismo y advirtió que la reconstrucción del Quindío requerirá una inversión masiva de entre $2 y $2.5 billones de pesos.

Galvis Bedoya sustentó la urgencia de estos $2.5 billones detallando el severo impacto en los motores económicos de la región: más de 1.200 fincas cafeteras perdieron su infraestructura de procesamiento justo antes de la cosecha principal lo que pone en riesgo el sustento de 5.300 familias, y la ocupación hotelera se desplomó del 80 % a un drástico 14 %.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A este panorama se suma la crisis habitacional de más de 21.000 viviendas afectadas incluidas 3.000 con colapso total y la parálisis comercial, factores que hacen indispensable la llegada oportuna de los recursos nacionales para reactivar el empleo y dar techo a miles de familias en albergues temporales.

Finalmente, el Gobernador recalcó que la destinación de esta partida billonaria es crucial para la recuperación de la infraestructura social, de la cual dependen más de 33.000 estudiantes afectados en cerca de 104 sedes educativas con 11 colegios que deberán ser demolidos y la red de salud departamental, cuyos hospitales requieren cerca de $180.000 millones para su atención.

Así mismo, solicitó al Presidente su mediación ante la CRA para congelar el alza de tarifas de servicios públicos, reiterando que solo mediante una financiación sólida y un trabajo conjunto entre la Nación y el departamento se podrá superar esta emergencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una iglesia de 100 años de tradición será demolida en el municipio de Montenegro en el Quindío debido a los daños estructurales provocados por el terremoto.

La noticia fue confirmada por el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez que, a través de un video y acompañado de los sacerdotes, e ingenieros expertos dieron a conocer la decisión final sobre el templo San José del municipio de Montenegro Quindío que será demolido.

El jerarca de la iglesia católica así lo anunció “como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, hoy en nombre de la comunidad San José de Montenegro de su párroco, el padre Carlos Andrés Vázquez Osorio y de su vicario parroquial, el padre Cristian Camilo Bermúdez, les doy la noticia dolorosa porque causa dolor personal e institucional, que el templo San José de Montenegro, que ha sido un patrimonio cultural, religioso, un templo icónico, emblemático para todos los quindianos, tendrá que ser demolido en su totalidad”

Si bien el tiempo es apremiante por los muros que están a punto de colapsar y muchos de los elementos que nos acompañan dentro de la edificación, es importante transmitirles que es necesaria esta decisión. Se han hecho los diferentes estudios, patólogos, diferentes especialidades, nos han acompañado precisamente en la toma de esa decisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El cura párroco de la iglesia San José de Montenegro, sacerdote Carlos Andrés Vázquez Osorio expresó “Siempre guardamos la esperanza hasta el último momento, pero hoy tenemos que decir que lastimosamente este templo centenario, fatigado por los años, por la me da misma de la madera y también por la no sismo resistencia de sus muros que están parcialmente colapsados y en general toda la estructura tenemos que decir debe ser demolido.

Demolido para volver a construir desde la fe que se mantiene, desde la fe firme, desde la fe que Dios mismo sostiene. La fe de todo un pueblo, de este lindo pueblo de Montenegro, Emporio Cafetero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 90 demoliciones controladas marcan una nueva etapa en Montenegro.

Montenegro inició una nueva etapa dentro del proceso de recuperación tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, con el desarrollo de demoliciones controladas en viviendas y estructuras que presentan afectaciones y que, de acuerdo con los conceptos técnicos emitidos por profesionales, no cuentan con las condiciones necesarias para continuar siendo habitadas.

“Esta es una de las etapas más difíciles para Montenegro después del terremoto, pues son más de 90 demoliciones que se van a realizar de manera controlada y que estarán acompañadas por la Administración Municipal y por los organismos de seguridad y de socorro correspondientes”, señaló el alcalde Gustavo Pava.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Quindío, la presidente Nacional de Anato, Paula Cortés hizo un llamado para visitar el eje cafetero y reactivar el turismo luego del terremoto, porque hay riesgo de pérdida de empleos en toda la cadena productiva del turismo.

En Caracol Radio hablamos con la líder gremial nacional de las agencias de viaje que estuvo en el Quindío durante la visita del presidente de la república Abelardo de la Espriella en el parque nacional de la cultural agropecuaria, Panaca, Quindío.

Paula Cortés, presidenta Anato: Quiero que se sumen a la campaña que tiene Anato de viajar es sumar. Eso significa apoyar este sector tan importante y el mejor apoyo es viajando. Que todas las propuestas que tengan ahora para la semana de receso en octubre sea para viajar en Colombia, para viajar en estos destinos en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero que tanto lo necesita. Por eso estamos aquí desde Anato presentes acompañando a nuestros empresarios del sector turístico y hoy desde Panaca.

¿Cuál qué reporte tiene el sector sobre la afectación y las necesidades? Paula Cortés: las necesidades son inmensas. realmente este sector y sobre el Eje Cafetero son los más afectados. Tenemos muchas agencias de viajes que perdieron sus locales, perdieron sus clientes, la gente no quiere viajar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Anato nacional estamos haciendo un apoyo a nuestro capítulo del Eje Cafetero para apoyar a las agencias de viajes sobre todo a mantener el empleo que es uno de los temas que más preocupa, que tanta gente se vaya a quedar sin empleo y que aumente la informalidad que tiene en el país en materia turística.

Entonces tenemos un compromiso muy grande, vamos a hacer campañas desde Anato nacional con nuestro propio recurso de reactivación de estas zonas del país de los tres de los tres, digamos, del Eje Cafetero Valle del Cauca y Chocó para hacer una reactivación importante. Estamos invitando a nuestras agencias de viajes que hagan paquetes turísticos de esta zona del país para que inviten con muy buenos precios.

Bajar el IVA a los tiquetes aéreos. Por eso también el necesitamos el apoyo a las aerolíneas, necesitamos el apoyo de todo el sector turístico, el apoyo a las aerolíneas y del gobierno nacional. Hoy más que nunca necesitamos bajar el IVA de los tiquetes aéreos, quitar el IVA de los hoteles, hacer exenciones reales para que la gente y para que Colombia pueda viajar a esta zona del país a muy buenos precios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La historia es del Presidente de la República Abelardo de la Espriella que donó su primer salario como presidente para dos hogares de atención de adultos mayores en el municipio de Quimbaya, Quindío.

En sus redes sociales el presidente escribió “En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús y doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia”

Y agregó “Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, En vías del Quindío, la Policía y el Ejército incautaron 653 kilos de cocaína que tenían como destino el departamento de Cundinamarca, una persona fue capturada.

El comandante de la Policía, Coronel Gustavo Morales indicó que, durante la verificación, las autoridades hallaron una caleta acondicionada al interior del automotor, donde eran transportados los paquetes de estupefacientes, con la intención de evadir los controles ejercidos por la Fuerza Pública.

El Teniente Coronel, Rafael Leonardo Martínez Rubio Comandante del Batallón de ingenieros N8 “Francisco Javier Cisneros por su parte subrayó “la sustancia ilícita está avaluada en 2.500 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En límites entre los departamentos del Quindío y Valle del Cauca fueron capturados dos cabecillas del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del GAO-r Frente 57 Yair Bermúdez, durante un registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el sector de San Antonio, municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

Entre los capturados se encuentra alias “el indio o Fabián”, cabecilla de la comisión armada GAO-r Ismael Ruiz EMC, con injerencia en el departamento del Huila.

De igual manera, es señalado como presunto ⁠cabecilla armado, a cargo de 10 hombres armados en la zona Norte del Valle del cauca, de las actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado. Este capturado, también sería responsable de homicidios selectivos en la zona rural del municipio de Sevilla, de realizar cobros de cuotas extorsivas y de liderar enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comandante de la Octava Brigada, coronel Carlos Mario Bernal sobre otro de los capturados indicó “alias Molina o Barbas, cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales, en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca2

Presuntamente, tendría presencia e incidencia criminal en los sectores de Galicia, La Morena, Chicoral, Chorreras, San Antonio, Cebollal, Quebrada Grande, Alta flor y Ceilán “Así mismo, sería el encargado de actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado, homicidios selectivos y cobros de cuotas extorsivas.

Y un tercer integrante conocido como alias “Sinaloa”, quien sería integrante raso de esta estructura y tendría entrenamiento como tirador de alta precisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, la Policía capturó a dos hombres que desde la calle lanzaban droga a uno de los patios de la cárcel de medida seguridad Peñas Blancas

La Policía Quindío en desarrollo de actividades de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana, así como de intervención en puntos estratégicos del municipio de Calarcá, a través de uniformados del Grupo de Reacción Motorizada logra la captura en flagrancia de dos hombres de 27 y 33 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hechos se registraron en la variante sur, kilómetro 1, vía Calarcá-Barcelona, en inmediaciones de la cárcel Peñas Blancas, mientras uniformados adelantaban planes de control y vigilancia por los alrededores del lugar, observaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y lanzaban objetos hacia el interior del establecimiento penitenciario.

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que los dos hombres en motocicleta se detienen justo a las afueras de la penitenciaria y uno de ellos desciende y comienza a lanzar la droga por encima del muro y luego huyen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comandante de la Policía, coronel Gustavo Morales explicó “De manera inmediata, los policías procedieron a interceptarlos y practicarles un registro a persona. Durante el procedimiento fue hallado un bolso tipo morral de color verde que contenía cinco paquetes forrados en plástico y al verificar su contenido, se encontraron cuatro paquetes con marihuana, una pelota envuelta en cinta negra que contenía bazuco y una pelota envuelta en cinta transparente que contenía cocaína. Asimismo, fue incautado un teléfono celular”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un motociclista muerto y cuatro personas heridas dejaron como saldo dos accidentes de tránsito en las vías del Quindío el fin de semana.

El primer siniestro vial se registró en la tarde del viernes 11 de septiembre en la vía que comunica a Armenia con el municipio de Calarcá en el sector de Chagualá, donde se presentó el choque entre una motocicleta y una camioneta de placas JWT 402.

Las dos personas que se movilizaban en la motocicleta de placas GTY - 29A fueron trasladadas a hospitales de la región con graves heridas, desafortunadamente el conductor de la motocicleta identificado como Andrés Santiago Acevedo de 23 años de edad murió debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer que se transportaba como parrillera de la motocicleta esta con pronóstico reservado en una clínica del Quindío, la principal hipótesis de este choque está relacionada con invasión de carril, pero serán las autoridades que determinen las causas y responsabilidades de este siniestro vial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Accidente vía aeropuerto El Edén – La Tebaida. En la mañana del domingo 13 de septiembre se presentó siniestro vial en la vía que comunica al aeropuerto El Edén de Armenia con el municipio de La Tebaida, donde chocaron de forma violenta una motocicleta de placas AZS67I y un vehículo particular blanco de placas DDR999.

Según la información recolectada por las autoridades, la conductora del automóvil manifestó que ella iba a ingresar a las canchas del edén y la motocicleta adelanta por el carril de ella, sufriendo colisión al lado izquierdo del automóvil.

Como resultado del choque tres personas resultaron heridas, el conductor de la motocicleta que presenta posible trauma de tórax y posible fractura de fémur.

El ocupante, posible trauma contuso en zona de la cabeza, herida, laceraciones en brazo izquierdo, trauma en pierna izquierda. Y conductora del automóvil presenta posible trauma cervical y posible fractura de brazo izquierdo, los tres trasladados a centros asistenciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 76% se han reducido las lluvias en el Quindío, donde han registrado temperaturas de hasta 38 grados centígrados debido al fenómeno del niño, autoridad ambiental hace llamado uso racional del agua y no hacer quemas.

Durante los últimos meses, el departamento ha registrado una disminución significativa de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas, condiciones que están siendo monitoreadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).

En agosto, el promedio de precipitaciones pasó de aproximadamente 130 milímetros en 2025 a 30 milímetros en 2026, lo que representa una disminución cercana al 76 %. En la estación Armenia, la reducción fue aún mayor, cercana al 93 %.

En cuanto a las temperaturas, en una estación ubicada en jurisdicción de Quimbaya se registraron 37,7 °C durante agosto. Además, el pasado 8 de septiembre se reportaron 38,8 °C a las 3:00 a. m., un registro inusual.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo con los registros disponibles, algunas estaciones del departamento han presentado incrementos de temperatura entre 0,5 °C y 2 °C, acompañados de una menor frecuencia e intensidad de las precipitaciones.

Estas condiciones requieren mantener activas las acciones de prevención y educación ambiental. Por eso, desde la CRQ invitamos a la ciudadanía a: hacer un uso responsable del agua y evitar su desperdicio; además abstenerse de realizar quemas que puedan generar incendios de cobertura vegetal; y proteger los bosques, zonas verdes y fuentes hídricas;

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A partir de hoy lunes 14 de septiembre, iniciará la semana de socialización y pedagogía del pico y placa adicional que se implementará en el sector norte de la ciudad, con el propósito de que conductores y comunidad conozcan con anticipación la medida y su aplicación.

La restricción comenzará a regir a partir del 21 de septiembre y aplicará en el cuadrante comprendido entre la calle segunda norte y la calle 10 norte, en las dos avenidas: Bolívar y la Centenario.

La medida contempla dos franjas horarias: de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., con la incorporación de dos dígitos adicionales a la restricción de circulación en este sector.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, explicó que esta etapa de socialización busca que los usuarios de las vías conozcan qué vehículos estarán cobijados por la medida, el área de aplicación y los horarios, antes de su entrada en vigencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en Armenia celebran que la alcaldía establecerá el pico y placa adicional en el norte por horas para mitigar la afectación al comercio

El presidente del comité Intergremial del Quindío, José Martín Vásquez indicó que es muy satisfactorio que la alcaldía hubiera escuchado a los gremios y conociera las percepciones de las implicaciones que generaría la medida inicialmente concebida para el norte de la ciudad.

Resaltó que es clave ese tipo de espacios establecidos por la alcaldía porque en este momento los gremios apuntan a la reactivación entendiendo la contingencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Considera es muy importante que el pico y placa sea en dos franjas horarias consideradas críticas: de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. lo que permitirá mitigar el impacto para el comercio de la capital quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el vaciado de 250 metros cúbicos de concreto en la estructura del puente norte del intercambiador vial de la calle 2 norte con carrera 19, según la alcaldía alcanzó el 45 % del avance de la obra

En el proceso técnico, se utilizaron 50 mixer para el transporte del material y 45 obreros del Consorcio Vial Armenia (CVA), encargado de la ejecución de la obra. En el puente, donde se llevó a cabo el vaciado, se habían instalado previamente 37 toneladas de acero como refuerzo.

Una vez culminadas estas actividades, se iniciarán los trabajos de excavación en el área donde anteriormente se encontraba la rotonda, dando continuidad al desarrollo de la estructura del intercambiador y acercando cada vez más el proyecto a su consolidación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente del Jardín Botánico del Quindío, Alberto Gómez hizo llamado de SOS por este pulmón verde, ya que debido al terremoto no hay visitantes y los ingresos se vinieron a pique, ya ha tenido que despedir colaboradores.

Es la segunda vez en la historia reciente que el presidente del Jardín Botánico hace este año, en el 2020 ocurrió una situación similar debido a la pandemia del COVID19 que estuvo por varios meses cerrado como consecuencia de las acciones para frenar los contagios, pero pudo superar la crisis.

Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del jardín Botánico a través de un video en redes sociales hizo el llamado de SOS “a raíz del terremoto, hemos tenido unas dificultades grandes porque se colapsó el turismo en la región y no volvió casi nadie a visitarnos. Este jardín funciona gracias a las contribuciones que las personas hacen cuando ingresan a la actividad. No tenemos recursos públicos que nos ayuden a la operación rutinaria del jardín. Y por esa razón, yo quiero pedirles que vuelvan, que nos visiten, que nos ayuden”

Y agrega “El jardín, por la estructura en guadua, no sufrió mayor cosa, lo cual quiere decir que su mayor ayuda consiste en que vengan a visitarnos y que nos ayuden porque ya hemos tenido que terminar el contrato laboral de cerca la tercera parte del personal del jardín.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como ayudar. Nosotros tenemos árboles para vender, tenemos procesos de restauración ecológica para hacer, tenemos muchas actividades que ustedes nos contratan a nosotros para hacerlo, eso es una ayuda muy suficiente.

No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos den trabajo, que compren en las mariposas que nosotros vendemos, que compren los árboles que nosotros producimos, que nos ayuden de esa manera haciendo presencia precisamente en estos momentos críticos. Aquí los esperamos con las alas abiertas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA culminó las obras de reposición parcial del alcantarillado y de la red de distribución de acueducto en el barrio Laureles, con la intervención de 651 metros lineales de redes.

La obra contó con una inversión de $1.770.863.557,69, financiada por el Municipio de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el viernes 11 de septiembre, algunos programas y modalidades de la universidad del Quindío comenzaron el reencuentro académico presencial mediante estrategias como el aula espejo, de acuerdo con las condiciones particulares de los estudiantes y de cada contexto académico.

En los CAT de Cali, Buga y Manizales: Inician tutorías presenciales desde este sábado 12 de septiembre. Distancia Armenia: Los programas de Administración de Negocios, Seguridad y Salud en el Trabajo y Obras Civiles inician el reencuentro académico a través de la estrategia de aula espejo desde este sábado 12 de septiembre, en la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, Armenia.

Presencial nocturna: Los programas de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y Licenciatura en Educación Infantil inician el reencuentro académico a través de la estrategia de aula espejo desde este lunes 14 de septiembre, en la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, Armenia.

Presencial nocturna: El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés inicia el reencuentro académico a través de la estrategia de aula espejo desde este lunes 14 de septiembre, en la Escuela Normal Superior del Quindío.

Presencial diurna: Los programas de Enfermería y Medicina inician el retorno académico, a través de la estrategia de aula espejo, desde este lunes 14 de septiembre, en el Colegio Gimnasio Contemporáneo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Que las aseguradoras aceleren los procesos administrativos para los pagos por los bienes patrimoniales y culturales afectados por el terremoto del 10 de agosto en el Quindío, y que el Fondo de la Patria Milagro ayude para la intervención, entre otros del Mirador de Filandia, fueron los temas que acapararon este fin de semana la atención de la ministra de Cultural Paola Holguín, de recorrido por los municipios de Filandia, Quimbaya y Montenegro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La gimnasia rítmica del Quindío ganó 15 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 7 de bronce en el Campeonato Nacional de Grupos de Edades, Juvenil, Mayores, Individual y Conjunto 2026, realizado entre en Tunja, Boyacá.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Isabella Lameda, quien obtuvo tres medallas de oro en las competencias de cuerda, aro y general individual, además de una plata en manos libres.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, el Deportes Quindío perdió de local 1 a 2 contra Patriotas de Boyacá en el estadio Centenario de Armenia por la fecha 9 del Torneo Dimayor de la B del segundo semestre, el próximo partido de Deportes Quindío será el lunes 21 de septiembre de visitante ante Real Cundinamarca a las cinco de la tarde.