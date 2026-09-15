Martes 15 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Días de sol en el Quindío, al fondo la basílica menor, Jesús, María y José de Quimbaya con las marcas del terremoto. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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El departamento del Chocó continúa registrando actividad sísmica después del terremoto del pasado 10 de agosto y que fue sentido con fuerza en diferentes ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Armenia.

Ayer lunes 14 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevamente varios movimientos telúricos durante la tarde, situación que ha generado inquietud entre los habitantes de la región y quienes han seguido de cerca la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información de la Red Sismológica Nacional, los expertos han identificado una secuencia sísmica en la que se pueden diferenciar dos grupos de movimientos.

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El primero corresponde a las réplicas asociadas al terremoto registrado el 10 de agosto. Estos sismos tienen profundidades que se encuentran aproximadamente entre los 70 y 120 kilómetros.

El segundo grupo corresponde a lo que los expertos denominan un enjambre sísmico, fenómeno que explica parte de los movimientos registrados recientemente en el departamento.

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Un enjambre sísmico es una secuencia de movimientos telúricos que se caracteriza porque no existe un evento principal claramente identificado al que le sigan réplicas cada vez menores.

En estos casos, se puede presentar una actividad sísmica constante, con movimientos de diferentes magnitudes. Es decir, pueden registrarse sismos más fuertes y otros de menor intensidad sin que necesariamente exista un terremoto principal que determine toda la secuencia.

Precisamente, según la explicación del Servicio Geológico Colombiano, los sismos registrados durante este 14 de septiembre corresponden al enjambre sísmico identificado en la zona.

Más información Lunes 14 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Una de las principales dudas que surge entre los habitantes es cuánto tiempo puede mantenerse esta actividad. De acuerdo con la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia, un enjambre puede durar días, semanas o incluso meses antes de desaparecer.

Por esta razón, la presencia de varios sismos durante un mismo periodo no permite establecer por sí sola cuánto tiempo continuará la actividad. La secuencia puede mantenerse durante un tiempo y posteriormente disminuir hasta desaparecer.

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La información de la Red Sismológica Nacional permite diferenciar entre las réplicas del terremoto del 10 de agosto y el enjambre sísmico que se presenta actualmente.

Por ello, no todos los movimientos registrados en la zona corresponden necesariamente a réplicas del gran sismo ocurrido en agosto. Algunos hacen parte de esta actividad sísmica agrupada que está siendo monitoreada por los expertos.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano recomienda consultar únicamente los canales oficiales para conocer los reportes sobre nuevos movimientos telúricos y evitar la difusión de información no verificada.

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En Armenia hay alerta porque con los sismos que se siguen registrado hay muchas edificaciones que amenazan riesgo de colapsos parciales o caída de material luego del terremoto que ponen en amenaza la vida e integridad de las personas

Susto en el centro de Armenia, dos balcones se desprendieron del segundo piso de un edificio, por fortuna no hay personas lesionadas.

El hecho se registró en el edificio Torre 21, ubicado en la calle 21 entre carreras 12 y 13 frente a la iglesia Catedral Inmaculada Concepción a un costado de la plaza de Bolívar.

Según la información de testigos y las imágenes, dos balcones del segundo piso se desprendieron y cayeron sobre el andén, por fortuna no hay personas lesionadas, solo daños materiales, aún no hay un pronunciamiento oficial del edificio y de las autoridades.

Un llamado de atención para dueños de edificios, conjuntos residenciales y viviendas para que revisen las edificaciones luego del terremoto del 10 de agosto ya que pueden representar riesgo y a las autoridades para que nuevamente acordonen los lugares y eviten el paso de ciudadanos y mitigar el riesgo de afectación.

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El coordinador de la oficina de la gestión del riesgo de Armenia, Javier Vélez indicó “un llamado nuevamente a la comunidad relacionado con revisar de manera juiciosa todos y estos elementos que generen riesgo como terminados arquitectónicos, baldosas, enchapes, revoques y demás que puedan generar riesgo de caída hacer estas revisiones y hacer una intervención de manera rápida con el objeto de evitar accidentes.

El funcionario agregó “los cierres si es del caso, generar los reportes a la Secretaría de Infraestructura, igualmente, si se requiere de pronto algún tipo de apoyo desde la Alcaldía Municipal, se está adelantando un proceso relacionado con el tema de algunas revisiones para mirar igualmente apoyar en este tipo de casos, pero recordemos que la responsabilidad primaria es de la estructura, es de los propietarios de la estructura que por ley 1523 hablan precisamente de que la responsabilidad del riesgo es de quien lo está generando.

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Ciudadanos denuncian y reportan que una edificación en pleno centro de Armenia quedó en mal estado luego del terremoto del 10 de agosto y hoy amenaza riesgo.

Estamos hablando del edificio Alexander ubicado en la calle 21 # 16 -37 esquina, diagonal a la sede del banco de la república en el centro de la capital del Quindío.

Los ciudadanos como se puede ver en el vídeo denuncian que no hay cerramientos ni señalización que impida el paso de los transeúntes lo que podría representar en riesgo

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Los alumnos de preescolar y primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén de Armenia avanzan en su regreso progresivo a la escuela, luego de que la Secretaría de Educación habilitara espacios determinados como habitables tras el sismo del pasado 10 de agosto.

La medida permite que los niños y niñas, adolescentes y docentes del barrio El Placer, ubicado en la Comuna 3 Alfonso López, cuenten nuevamente con escenarios para desarrollar actividades propias de la vida escolar, mientras se continúa trabajando en la disposición de otras áreas de la institución.En la sede central, la placa física ya está disponible para encuentros y actividades de la comunidad educativa, con acceso por el parqueadero.

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Como resultado de una propuesta de la Secretaría de Educación departamental a INVÍAS en la mesa 27 de seguimiento al proyecto de doble calzada entre Calarcá y Cartago del pasado 7 de septiembre, las sedes El Túnel, de la Institución Educativa San Rafael; y la sede Antonio Ricaurte del Tecnológico de Calarcá, podrían obtener algunas adecuaciones en su infraestructura derivadas de la construcción del corredor vial.

Así lo señaló la titular encargada de la cartera territorial, Ángela María Marín Valencia, quien explicó como la iniciativa del Gobierno del Quindío se encuentra en estudio del organismo nacional.

Marín Valencia sugirió que el presupuesto destinado a una intervención que se haría innecesaria, podría emplearse en apoyar sedes que la requieren, como es el caso de El Túnel –situada en el sector de la Virgen, en La Línea- y en la sede Antonio Ricaurte como anfitriona de la comunidad de Perpetuo Socorro.

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925 habitantes del departamento del Quindío fueron beneficiados con el trámite gratuito de su cédula de ciudadanía digital durante las jornadas de identificación que adelantó la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante tres semanas, funcionarios de la Registraduría Nacional hicieron presencia en los albergues dispuestos por las alcaldías de Armenia, Quimbaya y Montenegro, municipios que registraron las mayores afectaciones, con el propósito de prestar el servicio de identificación mediante equipos móviles.

En el marco de esta contingencia, resulta fundamental garantizar el acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad, toda vez que estos constituyen un requisito esencial para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios destinados a atender las necesidades de la población.

Los habitantes del Quindío que hayan resultado afectados por el sismo y requieran tramitar su documento de identidad pueden acercarse a la sede de la registraduría municipal correspondiente, presentando el certificado expedido por la alcaldía que acredite su condición de víctima de catástrofe o desastre natural.

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Los sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que obligue a las EPS a que paguen los 220 mil millones de pesos que adeudan y evitar una crisis mayor luego del terremoto

Los voceros de los sindicatos Soitsan juan, Sintrasanjuan, Anthoc y ANEC enviaron un comunicado donde defienden la recuperación del principal hospital del Quindío, pero también las condiciones laborales de los trabajadores.

James Benítez Ortiz, presidente del sindicato de los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Armenia indicó “lo que estamos pidiendo es las garantías de cuidado, que se valore a los trabajadores que estuvieron siempre poniendo, su cuerpo, su alma, su espíritu, durante y posterior al evento sísmico y que tuvo gran impacto en el hospital.

Y agrega el líder sindical “Entendemos la realidad del hospital, entendemos que se está trabajando, bueno, ya podríamos decir que en un 50% que hay camas inhabilitadas a causa del cierre de lo de algunos servicios, que se ha venido abriendo, se ha venido haciendo apertura de otros, pero también entendemos que es necesario garantizar para estos trabajadores y trabajadoras procesos dignos.

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Subrayo el vocero de los sindicatos del hospital más importante del Quindío “recalcamos que no es algo en contra de la administración del hospital, que nos hemos sentado con ellos, que nos hemos sentado con la gerencia, que hemos estado tanto del lado de la gerencia como del lado de los sindicatos abiertos y dispuestos a escuchar, a llevar ideas, a plantear cada una de las propuestas para para evitar que no solamente sea la emergencia del terremoto, sino también la emergencia de los trabajadores y trabajadoras

Deudas de las EPS, este llamado a las entidades departamentales y nacionales como la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud para que las EPS se comprometan ya que deben 220.000 millones de pesos, a la institución y si las EPS se comprometen a pagar al menos 10.000 millones de pesos mensuales, el hospital puede funcionar, puede continuar con sus trabajadores y puede continuar con todo el proceso, puntualizó el líder sindical.

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En noticias judiciales, no paran los casos de intolerancia en la ciudad de Armenia, en las últimas horas dos hombres se agredieron a machete al sur de la ciudad, ambos resultaron heridos y por sus propios medios se trasladaron a hospitales de la ciudad

Uno de los lesionados es el presidente de la junta de acción comunal del barrio Ciudadela del sol Carlos Andrés Vargas y la otra persona responde al nombre de Jordan Stiven Gil Hoyos, al parecer instructor de un gimnasio en el barrio ciudad dorada, cabe destacar que Carlos Andrés Vargas es hermano del actual concejal de la ciudad Jhonny Leandro Vargas

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Uniformados de la Policía adscritos al CAI Constitución, en Armenia capturaron a una mujer por el presunto delito de violencia intrafamiliar, tras un hecho ocurrido al interior de una vivienda del barrio San Nicolás.

Los hechos se registraron mediante labores de registro y verificación de antecedentes en el sector del Parque Uribe, donde uniformados fueron alertados sobre una persona que había resultado lesionada con un arma corto punzante. De manera inmediata, se desplazaron al lugar señalado, donde hallaron a un joven de 20 años de edad con una herida abierta en el hombro izquierdo.

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el sitio, la lesión se habría presentado durante una discusión familiar al interior de la residencia. Durante el procedimiento, los uniformados ubicaron a la presunta agresora dentro del inmueble y hallaron en su poder un cuchillo que, al parecer, habría sido utilizado en el hecho.

Ante las circunstancias evidenciadas, la mujer fue capturada por el presunto delito de violencia intrafamiliar, se le dieron a conocer sus derechos y fue trasladada hasta la Fiscalía de turno, para continuar con el procedimiento de judicialización.

Por su parte, la persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica y valoración profesional.

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El Ejército Nacional, en coordinación con la Región N.° 3, Policía Antinarcóticos, logró la captura por orden judicial de cuatro presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Jacobo Arenas, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Las capturas fueron posibles gracias a información de inteligencia y a un proceso de investigación adelantado desde el departamento del Quindío, liderado de manera coordinada por unidades de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el componente de inteligencia militar.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, los capturados serían los encargados de dinamizar el tráfico ilegal de sustancias alucinógenas hacia el interior del país, utilizando como una de sus principales estrategias el transporte a gran escala de estupefacientes mediante vehículos de carga pesada.

Así mismo, se estableció que esta actividad ilícita tendría incidencia en corredores viales de los departamentos del Cauca, Cundinamarca y Quindío, utilizados para el traslado de las sustancias.

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Los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos relacionados con tráfico, porte y comercialización de sustancias estupefacientes, así como concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Con este resultado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional afectan las capacidades logísticas y criminales de las estructuras dedicadas al narcotráfico, contribuyendo al debilitamiento de sus redes de distribución

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La Contraloría General de la República realizará intervención funcional de oficio contra dos convenios administrativos que firmó la alcaldía de Armenia con la empresa Al desarrollo por más de 70 mil millones de pesos por presuntas irregularidades.

Con fecha del 29 de Julio el anterior contralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez mediante resolución asigno a la contraloría delegada para el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones - tics, que investigue estos convenios

Cabe recordar que el senador Ariel Ávila y la exconcejala de Armenia Stefany Gómez hicieron la solicitud a la contraloría para que realiza control preferencial a estos dos convenios luego de denuncias por presuntas irregularidades.

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La exconcejala Stefany Gómez explicó “hicimos la solicitud explícita al considerar el posible conflicto de interés del Contralor Municipal Joaquín Urrego, pues él había sido subdirector jurídico y había participado en procesos contractuales en convenios con la misma entidad Al desarrollo en administración pasada y pese a esto nunca se había declarado impedido. Sin duda la Contraloría da un paso sin precedentes en el caso de estos convenios de tecnología educativa”

La exconcejala y los detalles de la denuncia que ahora investigará la Contraloría General de la república “Recordemos que son pantallas, tablets, computadores y diplomados para docentes los incluidos en el convenio. Esto fue mediante resolución 80112 de 2026 y con esta desplaza a la Contraloría Municipal de Armenia y asume directamente la investigación de los convenios firmados. Recordemos que además hemos señalado otras presuntas irregularidades en la contratación por lo que estas denuncias también se encuentran radicadas en Procuraduría y Fiscalía”

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Por fin la intervención de la malla vial en el sector de Laureles al norte de Armenia alcanza el 97 % de ejecución. El tramo principal ya está habilitado para el tránsito y este sábado 19 de septiembre se pondrá en servicio la intersección de la calle 22 norte.

Esta obra vial que recorrió el alcalde James Padilla García, llevaba 20 años sin intervención, hace parte del proyecto 12K y cuenta con una inversión total de obra de 2.755.382.037 que equivalen a $ 789.533.798 de obra de malla vial $ 1.965.848.239, pertenecientes a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, ejecutadas por Empresas Públicas de Armenia, EPA.

La rehabilitación de la malla vial fue de 234 metros lineales de vía, mientras que los trabajos de cambio de redes correspondieron a 651 metros.Estas labores se realizaron en el tramo comprendido entre el sector del OXXO y la parte posterior del concesionario Renault, además de la intervención de la intersección de la calle 22 norte con carrera 15.

Con el 97 % de ejecución, los trabajos pendientes se concentran actualmente en medio tramo de la intersección de la calle 22 norte, cuya habilitación está prevista para este sábado 19 de septiembre. Con esta apertura quedará disponible para la comunidad la totalidad del tramo intervenido.

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La gobernación del Quindío socializará el proyecto de mejoramiento de la vía Filandia–Cruces, una intervención contemplada en el Contrato de Obra 008 de 2026 y que hace parte del proyecto “Mejoramiento de vías secundarias en los municipios del departamento del Quindío”.

Esta obra representa una apuesta por fortalecer la conectividad vial, facilitar la movilidad y contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades que diariamente utilizan este importante corredor.

La jornada se realizará este martes 15 de septiembre, a las 10:00 a. m., en las instalaciones de la alcaldía municipal de Filandia, donde la Administración Municipal, la comunidad y los órganos de control entre otros actores, podrán conocer de primera mano los principales aspectos, alcances y acciones contempladas en esta intervención.

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8 millones de kilos de café de pergamino seco es la proyección de la cosecha cafetera en el segundo semestre del año en el Quindío a pesar de la contingencia por el terremoto

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez indicó que para el segundo semestre del año teniendo en cuenta que se distribuye con el primer semestre esperan recolectar 8 millones de kilos de café de pergamino seco que demuestra que es un sector resiliente a pesar de las dificultades tras el terremoto.

Resaltó que se realizan las gestiones a nivel nacional con el ministerio de vivienda y agricultura buscando la articulación para contar con los recursos que permitan establecer las intervenciones en cuanto a la reconstrucción de viviendas y beneficiaderos.

En cuanto a la cosecha cafetera dijo que establecen el proceso de fertilización y renovación lo que permite una caficultura productiva, aunque reconoció que debido a la actual contingencia hay una restricción en algunos beneficiaderos por eso están con los ingenieros realizando el diagnóstico correspondiente.

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Gremios en Armenia sostienen que es clave las mesas de diálogo y socialización sobre el pico y placa adicional en el norte de la ciudad

Frente al nuevo pico y placa que empezará a regir desde el 21 de septiembre al norte de la ciudad, la directora de Fenalco en el departamento Diana Patricia López celebró la decisión de la administración municipal de abordar los planteamientos de gremios expuestos en las mesas de diálogo para que no fuera el pico y placa todo el día.

Manifestó que es muy importante que se haya escuchado a los gremios por las implicaciones que se generarían para el sector comercial por eso celebra la decisión.

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Reconoció que ha realizado un llamado de atención a las autoridades de tránsito debido a que considera debe planearse de mejor manera la regulación puesto que ha evidenciado a cuatro agentes en una zona semafórica cuando lo clave es dividirse en varios sectores.

Otro de los temas clave que resaltó deben generarse mayores controles es con el mal parqueo porque es una de las problemáticas más sentidas en materia de movilidad.

Recordemos que el pico y placa de dos dígitos será en horas criticas como de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

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En Armenia gremios reconocen afectaciones a comerciantes por obras del intercambiador vial y esperan las ayudas económicas por parte de la alcaldía

La directora de Fenalco en el Quindío, Diana Patricia López se refirió a las obras del intercambiador vial que han impactado fuertemente a los comerciantes de la zona debido a los cierres.

Enfatizó en que la contingencia es necesaria por la obra que es vital para el desarrollo de la capital quindiana e incluso resaltó que estuvo como invitada del alcalde de la ciudad en la zona evidenciando el avance de las obras.

Fue clara que sí están trabajando y por eso es importante constatar de primera mano las situaciones, en ese mismo sentido dijo que no se han entregado anticipos en la obra lo que permite que trabajen con el fin de cobrar.

En cuanto a los comerciantes que han sido afectados por los cierres, indicó que son cerca de 2 mil millones de pesos para brindar como alivio por parte de la administración municipal que debía pasar por el Concejo Municipal por lo que aspiran esta semana estar distribuyendo los recursos.

Reconoció que es muy alta la afectación para los comerciantes por lo que están desesperados puesto que su negocio es su medio de subsistencia así que espera los alivios lleguen a quienes han sido afectados por la actual contingencia.

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El municipio de Calarcá será epicentro del segundo encuentro de turismo gastronómico de saberes y sabores con más de 10 conferencistas, el importante encuentro será desde este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre en el Hotel Hacienda Combia.

La secretaria de desarrollo económico del municipio, Sandra Milena Rey informó que presentaron un proyecto ante Fontur lo que permite que sea una realidad este encuentro del paisaje cultural cafetero en alianza con la cámara de comercio, el Sena y Fenalco.

Resaltó que el evento tiene el propósito de brindar oportunidades, experiencias para que los apliquen a los negocios gastronómicos y también a toda la cadena del turismo porque van de la mano los dos sectores.

Asimismo, Indicó que son 10 conferencistas de diferentes países como Argentina, México, Chile y por supuesto Colombia donde brindarán espacios de retroalimentación de diferentes temas relacionados con la gastronomía y el turismo.

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Del mismo modo, el conferencista mexicano Tony Yarto se refirió a su conferencia que se denomina ‘Viajando para comer o comiendo para viajar. Innovación en cada sabor’. Destacó que muchas personas viven para disfrutar de las gastronomías de los diferentes destinos que visitan puesto que es el sello e identidad de cada lugar.

Dijo que es fundamental no descuidar la gastronomía ni el origen porque la arepa de Colombia se comparte con Venezuela y la bandeja paisa solo es una región del país, pero no es el todo lo que demuestra que falta un plato que identifique como tal a Colombia.

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Prosperidad Social amplió hasta el 20 de septiembre el plazo para la entrega del séptimo ciclo de transferencias monetarias de Colombia Mayor, para brindar más tiempo a las personas mayores que aún no han realizado el cobro de los recursos.

Hasta el 20 de septiembre, las personas beneficiarias que tengan pendiente el retiro podrán acercarse a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en sus municipios para recibir la transferencia correspondiente a este ciclo.

Hasta este domingo 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya recibió los recursos. 241.830 adultos mayores aún pueden reclamarlos.

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El sector de la construcción en Armenia entrega recomendaciones tras el terremoto

El Arquitecto Cabar SAS es una empresa con más de 40 años de trayectoria en el sector de la construcción y hacen un recuento de su labor en medio de la contingencia derivada por el terremoto.

Precisamente Piedad Cardona de la entidad indicó que abrieron al tercer día logrando intervenir pequeñas afectaciones que se generaron en el establecimiento principal ubicado sobre la carrera 19 N° 20, pero lograron subsanar las dificultades entendiendo que la comunidad los necesitaba.

“Abrimos al tercer día de este inconveniente porque cuando ocurrió al otro día vinimos y nos encontramos una gran piscina de colores en nuestro punto de venta. Estuvimos trabajando arduamente con todo nuestro equipo para poder abrir nuestras puertas por nuestro equipo, por nuestra ciudad y poder atenderlos como siempre lo hemos hecho”, mencionó.

Añadió: “Hemos visitado, hemos dado apoyo y recomendándoles productos para que vuelvan a hacer sus trabajos y con su equipo, también dando capacitaciones para la buena utilización de los productos que les estamos recomendando”.

En cuanto al proceso que se vive actualmente de la reconstrucción sostuvo que son muchas las personas que llegan a buscar los productos asociados con el proceso como pinturas lo que tiene que ver con las fisuras.

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En ese mismo sentido entregó recomendaciones a las personas que resultaron afectadas y que requieren de productos para avanzar en las intervenciones, es así como sostuvo que es crucial contar con personal conocido o muy bien recomendado ya que se pueden adquirir los mejores productos y si no se cuenta con la mano de obra calificada es muy complejo el panorama.

“Una de las primeras recomendaciones que estamos haciendo es que la gente que contraten sea personal conocido o recomendado. Por favor, porque ustedes pueden comprar los mejores productos para hacer un trabajo muy especial en su obra, en su casa, pero resulta que la mano de obra que se contrató no es experta”

“Entonces, estas personas que van a contratar para hacer sus trabajos que sean recomendados, que sean recomendados por los distribuidores, por las empresas que vendemos materiales de construcción o por los mismos maestros de obra que ya tienen un reconocimiento en la ciudad que sean, por favor, personas idóneas y con conocimiento de material”, alertó.

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En deportes, El quindiano Diego Cortés se proclamó campeón del Torneo Semilleros del Valle en parabádminton, segunda edición, realizada este fin de semana en Palmira. El deportista compitió en la categoría WH o Wheelchair 2 y afrontó seis partidos en dos días para quedarse con el título.

Como campeón de WH, Cortés disputó además la gran final frente a Kevin Paz, ganador de la categoría SL4, en un duelo que definió al campeón absoluto del torneo. El resultado hace parte de la preparación de Cortés para los próximos retos deportivos, entre ellos los Juegos Paranacionales de 2027.

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Otra buena noticia, La triatleta quindiana Lina María Raga Prieto fue subcampeona mundial de la categoría F35-39 en el Ironman 70.3 World Championship, disputado en Niza, Francia. La colombiana completó la competencia en 5 horas, 6 minutos y 19 segundos.

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La Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, Uninpahu, entregó a personas agremiadas a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACORD Colombia, el título de profesionales en Comunicación Social y Periodismo, entre los graduados el reconocido periodista deportivo del Quindío Luis Fernando Patiño.