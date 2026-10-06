Deiver Machado, jugador de Selección Colombia: “Fue un gran Mundial de todos los que participamos”

Deiver Machado hizo parte de los 26 jugadores que estuvieron con la Selección Colombia en el Mundial. El lateral izquierdo jugó solo un partido en la Copa del Mundo y tuvo una buena actuación, en el empate 0-0 contra Portugal por la fecha 3 del Grupo K.

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El futbolista de 33 años cambió de equipo tras el campeonato y llegó al Rodina Moscú en calidad de agente libre, luego de su paso por el Nantes de Francia, en el que estuvo el último año.

En diálogo con El VBar, Machado se refirió a lo que fue la experiencia en el Mundial, el hecho de no haber sido convocado para los amistosos de septiembre-octubre y su adaptación al fútbol ruso.

“Creo que en el análisis que puedo hacer, fue un gran Mundial de todos los que participamos. Cuando me tocó, siento que hice las cosas de la mejor manera y cuando ha estado Mojica lo ha hecho bien. Al final somos un equipo y todos vamos a querer tirar para el mismo lado. Uno como jugador siempre debe estar enfocado y mostrar la mejor versión cuando toque”, dijo al respecto.

Otras declaraciones de Deiver Machado

Cómo toman los jugadores los amistosos: “Es una oportunidad y siempre hay que aprovechar, porque quizá no vuelvan a haber más, cuando las tenemos ahí, es dar lo mejor. Va todo de la mano, la convivencia, hacer un buen grupo, que es muy importante para el crecimiento de la Selección y el tiempo que le deja al jugador, aprovecharlo al máximo y al final el profe decidirá quién continúa y quién no”.

Su paso por el fútbol de Europa: “Todo es un proceso, hay que ser conscientes de que nadie le regala a uno nada, todo se gana con trabajo. Hay que valorar ese tiempo que uno está por fuera y que se compite a buen nivel. Son cosas que van de la mano, son detalles, cómo te cuidas, como duermes, que te hacen mantenerte ahí y es muy valioso el tiempo, la experiencia que se gana jugando tanto tiempo por fuera”.

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Por qué le costó ganarse la titular en Colombia: “Creo que son más decisiones del cuerpo técnico, porque depende del rival. Así se escoge el 11 y dependiendo de la circunstancia, que te pueda dar tal jugar, él va a seleccionar. Yo en el tiempo que he estado en la selección he tratado de dar lo mejor y para beneficio de la selección. En lo personal es algo lindo, son experiencias muy lindas. Cuando te pones la camiseta de la Selección es dejar una buena imagen”.

Lo que significa la renovación en una Selección: “Va un poco en cambios de ciertas posiciones, de acuerdo con lo que el profe quiera. Son perfiles diferentes de jugadores y él va a mirar a los que mejor estén, de acuerdo con la idea que él quiera. Es muy importante que el futbolista esté con la mejor disposición, siempre compitiendo y mostrando ese nivel para representar a la Selección. Es más que los jugadores que él llame, estén en su mejor momento”.

Sin sorpresa por no ser convocado a los amistosos: “No me sorprendí porque estuve en el Mundial y estuve a la espera un buen tiempo de solucionar la situación en mi club. Siempre voy a estar agradecido con el profe por la oportunidad que me dio y siempre estaré con las puertas abiertas y la disposición. Me seguiré preparando y me siento bien para estar”.

Por qué eligió al Rodina de Rusia: “Fue un proyecto bonito. Es un equipo que asciende por primera vez a la liga, me presentaron un buen proyecto, un equipo con humildad, que contó conmigo por mi experiencia y el tiempo que había jugado en el Lens y en la selección. Me llamó la atención descubrir nuevas costumbres”.