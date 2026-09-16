🔴 EN VIVO Once Caldas vs Tolima por Liga Colombiana 2026-2: transmisión y minuto a minuto

Once caldas quiere buscar su cupo entre los ocho, mientras Tolima busca su estadía en los clasificados.

Once Caldas recibe al Deportes Tolima en el estadio Palogrande de Manizales, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido había quedado aplazado y ambos equipos llegan con objetivos diferentes en la clasificación.

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Once Caldas busca reaccionar

El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera suma nueve puntos después de ocho partidos disputados. Once Caldas viene de perder 2-1 frente al Deportivo Cali y anteriormente cayó 2-0 contra Boyacá Chicó, por lo que buscará volver al triunfo ante su público.

Tolima quiere mantenerse arriba

Deportes Tolima atraviesa una situación diferente. El equipo ibaguereño tiene 16 puntos y se encuentra en la parte alta de la tabla, aunque viene de perder 1-0 contra Santa Fe en la fecha 10. Una victoria en Manizales le permitiría recuperar ritmo después de ese resultado y mantenerse dentro de los ocho en la clasificación.

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