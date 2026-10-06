DIMAYOR anuncia fecha y hora de los cuartos de final de Copa Colombia: prográmese acá con los juegos

La DIMAYOR anunció la programación de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Colombia. El ente rector del futbol profesional colombiano confirmó tres de los cuatro encuentros, sin embargo, aún hay aspectos que están por definirse, como la hora o el lugar en algunos enfrentamientos.

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El clásico antioqueño

Atlético Nacional e Independiente Medellín se verán las caras en esta fase del torneo el próximo miércoles 14 de octubre a las 8:30 PM hora colombiana. Por el momento, está por definirse el escenario para el partido más atractivo de los cuartos de final.

El conjunto verdolaga viene de vencer 3-0 al Deportivo Cali el pasado 7 de septiembre. Por parte del Medellín, el Poderoso enfrentó al Deportivo Pasto, duelo que se llevo a cabo el 9 de septiembre y finalizó con la victoria de los dirigidos por Amaranto Perea 4-1.

Inter de Bogotá vs Llaneros

El conjunto capitalino recibe a Llaneros el próximo jueves 15 de septiembre en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:00 PM hora colombiana.

Inter venció al Real Cundinamarca 2-1 el pasado 9 de septiembre en el Municipal de Mosquera. Mientras que el conjunto metense consiguió su puesto en cuartos tras ganarle 2-1 al Deportes Quindío el día 2 del mismo mes.

Barranquilla vs América de Cali

El Barranquilla F.C llega como la sorpresa del torneo tras eliminar al Junior y a Millonarios, ambos en tanda de penales.

El conjunto del Atlántico recibirá al líder de la Liga Colombiana 2026-ll el miércoles 21 de septiembre en el estadio Romelio Martínez, sin embargo, la hora del encuentro aún está por definirse.

Once Caldas a la espera de algún bogotano

El plantel manizaleño viene de ganarle por la mínima a Alianza FC y está a la espera del partido entre Santa Fe contra Fortaleza el próximo 11 de octubre en el Estadio Municipal de Mosquera. El encuentro por cuartos de final está aún por definir fecha, hora y lugar.