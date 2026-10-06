Amaranto Perea lamenta ausencia de JuanFer Quintero: “Es determinante, pero no lo tenemos”

Amaranto Perea, DT de Independiente Medellín, reconoció que su equipo atraviesa un problema que se ha repetido durante los últimos partidos: las dificultades para defender las acciones de pelota quieta.

El entrenador aseguró que no se trata simplemente de aumentar las horas de trabajo, sino de encontrar la manera de mejorar esos ejercicios.

“Yo diría que no es más entrenamiento, sino mejorar el entrenamiento, porque más entrenamiento no podemos hacer, tenemos los días que tenemos”, explicó Perea.

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El técnico señaló que varias de las situaciones que han terminado en gol eran evitables y que, a pesar de los cambios en la línea defensiva, el problema sigue siendo constante.

Perea también comentó que ante Santa Fe, el Medellín tuvo uno de sus partidos con menor profundidad ofensiva. La ausencia de Juan Fernando Quintero fue otro de los temas mencionados por el entrenador. “Hablar de Juanfer, Juanfer es determinante para cualquier equipo, pero no lo tenemos”, afirmó el estratega.

Además, consideró que la presión por conseguir un resultado positivo llevó al equipo a cometer errores y perder la pelota con facilidad en repetidas ocasiones.

“Hay que tener cabeza fría”

El entrenador aseguró que el momento obliga a reflexionar, especialmente porque los puntos comienzan a ser cada vez más importantes en la lucha por la clasificación.

“Está claro que la gente tiene razón en estar preocupada y estar enojada”, reconoció Perea, quien pidió mantener la calma y continuar trabajando para corregir los errores.

Medellín tendrá ahora dos partidos importantes frente a América y Once Caldas para intentar recuperar el camino de la victoria y mantenerse en la pelea en los ocho y avanzar a la siguiente fase de la Liga Colombiana.