Luis de la Fuente renovará su contrato como entrenador de la selección de España hasta al menos 2030

Luis de la Fuente renovará su contrato hasta al menos 2030 y se convertirá en uno de los diez seleccionadores mejor pagados del mundo, según anunció este miércoles el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

De la Fuente, que tenía contrato hasta 2028, será por tanto el responsable de la selección española en el Mundial de 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal y en la que la Roja defenderá le título.

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Louzán dio a conocer la renovación en su intervención en la segunda y última jornada del foro World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.

El presidente de la RFEF aseguró que se están ultimando los detalles de la renovación y no descartó extender el contrato del seleccionador hasta después del Mundial de 2030. «Quizá algo más», puntualizó sin dar más detalles.

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Louzán: De la Fuente es «el mejor seleccionador de la historia»

Para Louzán, De la Fuente es «el mejor seleccionador de la historia por los títulos que le avalan», al haber ganado un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones, pero también por su personalidad, trabajo y eficacia», así como la «estabilidad y confianza» que ha dotado a la selección.

«El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top diez de los que mejores condiciones económicas. Y lo va a estar. Estamos rematando el acuerdo para que esté unos cuantos años más lleva», subrayó.

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El presidente de la RFEF mostró su confianza en que De la Fuente, de 65 años y al frente de La Roja desde diciembre de 2022, «pueda rematar su carrera profesional donde ha cosechado los mejores momentos y los éxitos más importantes de su vida deportiva».

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