¿Quiénes fueron los mejores de Colombia en la fecha FIFA? Esto dicen las estadísticas

La selección colombiana de fútbol disputó el pasado martes 6 de octubre un duelo frente a Perú que significó el cierre de la fecha FIFA. Estos fueron los primeros juegos del combinado nacional luego de su participación en el Mundial 2026, en el que llegó hasta octavos de final.

Para esta ocasión, el técnico de la ‘Tricolor’ empezó a encaminar el nuevo proceso de la selección, pues convocó 17 jugadores que no estuvieron en el mundial y 11 de ellos recibieron su primer llamado a la selección absoluta. De los 26 futbolistas, únicamente dos no vieron minutos en ninguno de los partidos, fueron el defensor central Royer Caicedo y el atacante Óscar Perea.

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Estos fueron los mejores calificados

De todos los jugadores que ingresaron durante los tres encuentros los que mejor puntuación tuvieron fueron, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta, Samuel Velásquez (debutante), Yáser Asprilla y Jhon Arias, todos con una calificación por encima de los 7.0 puntos.

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De los jugadores que aparecen en el top, tanto Asprilla como Velásquez no tuvieron participación mundialista y hacen parte del nuevo proceso, a pesar de que Asprilla ya había sido llamado por Lorenzo, es una de las caras más jovenes del plantel y cuenta con un buen presente en el Girona, su actual club.

Por parte de Velásquez, el lateral izquierdo fue uno de los 11 jugadores que representaron por primera vez a la selección de mayores, además, jugó los tres partidos y tuvo un gran desempeño, afortunadamente para él, también pudo marcar un golazo en el último juego frente a Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

El equipo colombiano, que disputó tres compromisos de los cuales empató uno, frente a México, perdió el siguiente contra Paraguay, y luego derrotó a Perú, tendrá sus próximos juegos frente a la selección chilena el 13 y el 19 de noviembre, también por partidos amistosos.