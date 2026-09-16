¿Fue James el mejor ‘10′ en la historia de la Selección Colombia? Eduardo Lara y Luis Suárez opinan

La noticia del momento en el fútbol colombiano está relacionada con el ‘10′ James Rodríguez, quien anunció oficialmente a través de sus redes sociales su retiro de la Selección Colombia, de la cual fue figura, líder y referente durante más de una década.

Le podría interesar: James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia: “Gracias, Colombia. Para siempre”

A propósito de esta decisión histórica, los entrenadores mundialistas Luis Fernando Suárez y Eduardo Lara pasaron por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para dejar sus opiniones y análisis en cuanto al futuro de la ‘Tricolor’.

¿Fue James el mejor ‘10′ de la Selección Colombia?

Luis Fernando Suárez: Es complicado de responder después de uno pensar en Carlos Valderrama, por ejemplo. Pero yo creo que, dentro de todas las cosas, el que mejor pudo haber tomado la posta después de lo que dejó Carlos, que fue tan grande, sí fue James Rodríguez.

Lea también: Así reaccionó la prensa internacional al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Lo más importante es que uno queda agradecido por todo lo que James hizo por Colombia. Yo recuerdo ese Mundial de Brasil con mucho cariño; todo el mundo estaba pensando qué podíamos hacer por la lesión de Falcao y, sin embargo, James no solamente mostró esa situación de buen jugador, de diez, sino también de goleador; bueno, le llevó a una instancia en que no hemos vuelto a conseguir, luego a otra final de Copa América.

¿Logró llegar James Rodríguez a su ‘techo’ en el fútbol?

Eduardo Lara: James fue un jugador para las selecciones; entregó todo de sí. Siempre sabíamos de ese amor que tenía por la camiseta de nuestra selección; siempre lo demostraba cada que venía a jugar, a pesar de que siempre se rumoraba que de pronto no era el mejor momento en que estaba pasando por el club, pero siempre James lograba demostrar esa categoría y ese amor.

Pienso que es un jugador con muchísimas condiciones, como lo dijo el profe Luis Fernando, y realmente creo que todavía tendría mucho para aportarle al fútbol colombiano y a nuestra selección.

¿Quién debe ser el líder de Colombia tras el retiro de James de la selección?

LFS: Por fuera me parece que es donde está la clave; siempre se había hablado en el caso de la selección colombiana de esa falta de legado que indeterminadamente se tuvo cuando no se fue, por ejemplo, a Qatar, y creo que James lo asumió muy bien durante estos últimos años.

El liderazgo que él asumía o que él tenía con sus jugadores, la respuesta que él siempre daba para la gente, cuando ponía el pecho, era el responsable de todas esas cosas; me parece que un poco la Selección va a necesitar, ojalá, que los que ya en este momento han tenido ya experiencias de mundial asuman eso.

EL: Lucho tiene una gran responsabilidad ahora; ya va a ser un tema que van a tener que manejar ya con su técnico. Ya la salida de James ya es un hecho y, bueno, va a dejar un vacío muy grande en esa posición, y más sabiendo que todavía tenía mucha cuerda para entregarle al fútbol colombiano, y no sabría decirte en este momento quiénes podrían ser las personas que vayan a tomar ese liderazgo que tenía James.

En cambio, tenemos a varios jugadores que pueden llegar a asumir ese reto y uno de ellos, lógicamente, es Luchito Díaz, que todo el mundo lo tiene como un excelente jugador y un jugador de élite.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:56 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: