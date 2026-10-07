Santa Fe suma cuatro fichajes para la Copa Libertadores Femenina: estas son las nuevas caras // Tomado de 'X' @LeonasSantaFe

Independiente Santa Fe confirmó cuatro nuevas incorporaciones para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas, que vienen de ser subcampeonas de la Liga Colombiana ante el Deportivo Cali, reforzaron su plantilla con Manuela Gonzáñez, Wendis Cabrera, Jimena Ospina y Kelly Ibargüen.

Goles y experiencia para el ataque

Manuela González llega procedente de Atlético Nacional después de terminar como la máxima goleadora de la Liga Femenina 2026. La delantera convirtió 15 goles en 20 partidos y además cuenta con experiencia internacional, pues ya disputó la Libertadores con Generaciones Palmiranas, Deportivo Cali y Nacional.

Le podría interesar: Teófilo Gutiérrez le respondió a los que ven al Junior eliminado: “Nos quieren en las finales”

Otro de los refuerzos para la zona ofensiva es Wendis Cabrera. La atacante de 21 años viene del Internacional de Bogotá, equipo con el que marcó seis goles en 19 encuentros durante la temporada. Además, tuvo experiencia en el fútbol mexicano al jugar en el Querétaro.

Ibargüen regresa al León

Kelly Ibargüen tendrá una segunda etapa con Santa Fe, la jugadora, que se desempeña como defensa, llega después de jugar en Atlético Nacional, igual que González. La jugadora ya sabe lo que es disputar el certamen internacional, donde además quedó subcampeona con el Deportivo Cali en 2025.

Para completar las incorporaciones, Jimena Ospina llega para reforzar el arco. La guardameta de 19 años llega procedente de Internacional de Palmira y cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Colombia. Fue tercera en el mundial sub-20 y subcampeona mundial sub-17.

Santa Fe prepara su reto continental

Las Leonas jugarán su sexta Copa Libertadores y compartirán el grupo A con Caracas, Colo-Colo y Corinthians. Su debut será el 15 de octubre frente al conjunto venezolano en Quito, ciudad capital del país anfitrión, Ecuador.

Colombia tendrá dos representantes en el torneo. Además de Santa Fe, estará Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga Femenina luego de vencer 7-4 en el marcador global a las bogotanas en la final. Las azucareras estarán en el grupo D junto a Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.