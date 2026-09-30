¿Cuándo regresa la UEFA Champions League tras el parón internacional de la FIFA?

El pasado jueves arrancó un nuevo parón internacional FIFA que se extenderá una semana de septiembre y otra de octubre en donde varias selecciones tendrán acción y, además, se jugará parte de la fase de grupos de la Nations League, en Europa.

Ahora, esto conllevó que en la mayoría de ligas europeas el rentado nacional y otros torneos continentales, como la Champions League, también se detuvieran.

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Así que, si usted se pregunta cuándo regresa la Liga de Campeones, en Caracol Radio le contamos.

¿Cuándo se vuelve a jugar la Champions tras el parón internacional?

Pues bien, primero cabe recordar que la Champions ya arrancó y tuvo una fecha de acción que se jugó los primeros días de septiembre. Tras el inicio, y cada equipo con un partido jugado, el PSG se quedó con el primer puesto de la fase de liga.

Ahora, la fecha 2 de la competencia se disputará el próximo martes, 13 de octubre, y se extenderá hasta el día siguiente, el 14. Por día se jugarán 9 partidos, para un total de 18 juegos.

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¿Cuáles son los partidos más destacados de la segunda fecha?

Para esta jornada hay varios partidos atractivos. Entre estos está el de Atlético de Madrid contra el Manchester United, en cancha del ‘Atleti’; Roma vs. Real Madrid, en el Olímpico de Roma; y el más relevante, el del Manchester City contra el París Saint-Germain, que se jugará en el Etihad Stadium.

Todos los partidos, en Colombia, se jugarán en franja horaria de las 11:45 de la mañana y 2:00 de la tarde.

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La tercera fecha del torneo se jugará una semana después, entre el 20 y 21 de octubre.

Así está la tabla de la fase de liga de la Champions tras la primera fecha que se jugó iniciando septiembre

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