Mbappé sufre complicada lesión con Francia: ¿Se pederá duelos clave de Champions con Real Madrid?. (Photo by Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images) / Ahmad Mora - UEFA

¡Pésimas noticias para Real Madrid y la Selección de Francia! Este viernes 25 de septiembre, Kylian Mbappé se fue lesionado del partido que enfrentó a su país frente al combinado de Turquía por la Nations League.

El delantero sufre “una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración”, según publica en su cuenta oficial en redes sociales la Federación de Fútbol de Francia.

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Parte médico de Kylian Mbappé

“Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!“, señala la cuenta del equipo de Francia masculino.

La dolencia del goleador francés está a la espera de pruebas pero las primeras exploraciones apuntan a una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. El jugador, que se someterá a más exámenes este sábado, volverá a Madrid donde será visto por los médicos del club y donde se precisará el alcance de la dolencia y el tiempo de ausencia de los terrenos de juego.

Previamente, Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappe “no pinta bien” y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

“No, no va bien. Mbappe no está bien”, dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

“Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo”, añadió Zidane. “Creo que regresará a Madrid... No correremos NINGÚN riesgo”, dijo.

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Adiós a Francia y en duda con el Real Madrid

La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.

Extraoficialmente, se habla de un tiempo de baja que oscila entre las 2 y 4 semanas, periodo en el que podría perderse el duelo ante Sevilla por LaLiga y 1-2 encuentros correspondientes a la Champions League.

¿Qué partidos se perdería Mbappé con el Real Madrid?

En caso de que se cumplan las cuatro semanas de baja, Kylian Mbappé se perdería los siguientes encuentros:

Real Madrid vs Villarreal por LaLiga (10 de octubre) AS Roma vs Real Madrid en Champions (14 de octubre) Real Madrid vs Sevilla por LaLiga (18 de octubre) Real Madrid vs RB Leipzig en Champions (21 de octubre)

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